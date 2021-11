La FS & Partners sigla convenzione con la FMPI

Essere sempre più vicino alle medie e piccole Imprese, fornendo sostegno e supporto. Per questa ragione, la FS & Partners, la prima società di revisione legale dei Conti e Organizzazione Contabile in Calabria, con sede a Catanzaro, ha siglato nei giorni scorsi una convenzione con la Federazione Medie e Piccole Imprese – FMPI.

L’accordo consente a tutti gli imprenditori nazionali associati a FMPI di beneficiare, in maniera molto vantaggiosa, dei servizi di revisione legale dei conti che la società offre, nei quali sono compresi le certificazioni volontarie dei bilanci, dei crediti ricerca e sviluppo e dei requisiti piccola media impresa innovativa.

Si ricorda che la legge obbliga la nomina dell’organo di controllo per tutte quelle realtà societarie che superano uno dei seguenti requisiti: numero di dipendenti superiore o uguale 20, totale attivo patrimoniale 4mln, fatturato totale annuo 4mln.

Grande soddisfazione è stata espressa da Andrea Scarpino, presidente del Consiglio di Amministrazione di FS & Partners: “Ringrazio Antonina Terranova e Andrea Castaldo, rispettivamente presidente e responsabile delle politiche fiscali della FMPI, per la fiducia accordata.

Siamo certi che le aziende presenti sul territorio nazionale, associate alla Federazione, sapranno cogliere questa possibilità come un’opportunità per essere sempre più competitivi, evitando di rivolgersi, necessariamente, ai grandi competitor, sicuramente molto più onerosi.”