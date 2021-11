Reggio Calabria – Calabria d’Autore presenta “Cinema ed FS: Destinazione Piovarolo”

“Nel 1922 Antonio La Quaglia vince un concorso per capostazione di III

classe: ma essendo ultimo in graduatoria, viene destinato a Piovarolo,

sperduto paesino, in cui ogni giorno si ferma soltanto un accelerato. Il

clima è estremamente piovoso: l’unico svago è il circolo culturale nel

quale un ex trombettiere di Garibaldi ripete ogni sera il racconto

dell’episodio cui si riallaccia la frase storica dell’eroe:”Qui si fa

l’Italia o si muore”.

Attraverso questo capolavoro della commedia italiana, l’Associazione

Incontriamoci Sempre omaggerà il grande Antonio De Curtis, in arte Totò,

con una serata all’insegna del Cinema, legato alla storia delle FS, del

buonumore e del costume italiano. La serata sarà occasione, inoltre, per

l’inaugurazione della nuova opera del Maestro Alessandro Allegra

dedicata, appunto, al grande attore partenopeo.

Un viaggio tra Cinema, Arte e Musica attraverso le voci di Marco Mauro,

Alessandro Allegra e Marco Strati. Per l’occasione, sarà presente

l’azienda Friberga di Salvatore Friscia che delizierà i presenti con lo

Spritz al Bergamotto di Reggio Calabria, realizzato con la sua

Bergamottata che sta spopolando in città.

L’appuntamento è per Domenica 7 Novembre, ore 18.00 presso la Sala Museo

“Il Ferroviere” della Stazione FS di S.Caterina (RC)

Il Direttivo