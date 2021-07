Reggio Calabria – Scontro tra due auto, qualche disagio alla circolazione in centro

Tra le 18 e le 19 due auto si sono scontrate sul lungomare di Reggio Calabria. Un auto cercava di immettersi sulla carreggiata in via Marina Bassa, da qualche settimana ormai a doppio senso di marcia. L’altra, invece, cercava di uscirne. I due veicoli sono entrati in contatto senza grandi conseguenze.

Tuttavia, i veicoli fermi stanno generando qualche problema alla circolazione che, si auspica, possa essere risolto entro pochi minuti.