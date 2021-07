Reggio Calabria – Falcomatà su nuova isola pedonale: “Questo è il mio meme preferito, non si amministra con like e gradimento”.

A Reggio Calabria la questione “isola pedonale su Corso Vittorio Emanuele continua a tenere banco. Quella che, per tutti, è la via Marina Alta è stata chiusa al traffico e si è trattato di un provvedimento che, anche con l’installazione dei nuovi dehors, non ha trovato approvazione unanime. Anzi.

La scelta di delimitare l’area con una cancellata che richiama i passaggi a livello ha suscitato molta ironai sul web. Tanti sono stati i meme dedicati a questo insolito sbarramento. Giuseppe Falcomatà è intervenuto sulla vicenda con un post sulla sua pagina Facebook.

“Tra tutti i meme – ha scritto – che ho visto in questi giorni sull’ingresso della nuova isola pedonale, questo è quello che mi è piaciuto di più. Perché noi reggini siamo così, sappiamo essere unici e originali anche nelle critiche e negli sfottò”.

L’immagine è quella di Donnarumma nel volo del rigore decisivo per la vittoria degli Europei con alle spalle proprio la sbarra oggetto dell’ironia. “So – ha spiegato il Sindaco – che questa nuova isola pedonale ha creato problemi, soprattutto all’inizio. È una scelta divisiva e magari sarebbe “convenuto” rinviare.

Ma non si amministra con la convenienza, coi likes o col gradimento; si amministra anche con scelte forse impopolari che vanno nella direzione del bene comune. Dal confronto nascono sempre buone idee per migliorare e migliorarci e se si riesce a farlo col sorriso è ancora meglio. Già in queste serate, infatti, ho visto tante persone passeggiare e sedersi fra i dehors, speriamo che andrà ancora meglio col passare dei giorni. Buona domenica “.