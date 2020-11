“Meglio in nero”: il singolo di Calvosa e Zalles feat Puccia, in uscita lunedì 23 novembre 2020.

Un grido di protesta, un’immagine riflessa allo specchio di una società, la nostra, che

non ha mai riconosciuto l’arte, la cultura e lo spettacolo in generale come un lavoro

vero e proprio: questo è “Meglio in nero”, il singolo di Calvosa e Zalles feat Puccia,

registrato in Calabria e nel Salento, che uscirà su tutte le piattaforme digitali lunedì

23 novembre.

Il 9 novembre, per scelta degli stessi Calvosa e Zalles, il pezzo è stato messo in pre

ordine su Itunes Store e Amazon, alla simbolica cifra di 1 euro per evidenziare che

dietro la costruzione di un brano c’è tanto lavoro e una produzione che ha dei costi

non indifferenti.

Questo periodo storico così complesso ha messo prepotentemente in ginocchio tutto

un settore che rischia di scomparire o, nel migliore dei casi, rischia di perdere

velocemente anni di studio, investimenti e professionalità e che, ad oggi, non sa come

affrontare le più semplici spese che la vita quotidiana comporta (“tocca va ruba ca

tocca campa, pe li piccinni pe la famija”; trad. deve andare a rubare perché deve

campare, per i bambini per la famiglia).

Il singolo nasce dall’idea del trombettista Emanuele Calvosa; il testo del brano è stato

scritto da Fabio Guido, in arte Zalles, e lo special da Marco Perrone, meglio

conosciuto come Puccia, storico componente del gruppo Apres La Classe.

“Meglio in nero” vuole mettere in risalto tutte le difficoltà che stanno affrontando gli

artisti, i tecnici, le maestranze e le lavoratrici e i lavoratori della cultura e dello

spettacolo.

“Meglio in nero, meglio in nero! Come i lavoratori del medioevo.

Meglio in nero, meglio in nero! Stando a casa io m’avveleno”, cita l’inizio del

singolo a sottolineare che, purtroppo, non basta neanche essere in regola in Italia,

dato che comunque non viene riconosciuta l’attività lavorativa di tutto un comparto

che, come canta Puccia, “ci nu fatica a quai nu mangia” (trad: chi non lavora qua non

mangia).

Questo settore, inoltre, non ha certezze di quanto ci vorrà per poter nuovamente

lavorare e né ha modo di sopravvivere perché i bonus ( “Bonus, bah! Io ti maledico!

Che è da mesi che mando email e giro in mutande”) sono arrivati, ai più fortunati,

con un ritardo allarmante e imbarazzante, neanche fossimo nel Medioevo!

“Meglio in nero” è anche la dimostrazione di quello che la musica crea, di come terre

con una cultura musicale diversa come Salento, est Europa e Calabria possano

intrecciarsi tra loro e dare vita a qualcosa di unico e prezioso. Un vero inno alla

multiculturalità, al concetto di musica senza confini, di musica intesa come veicolo di

messaggi rivoluzionari, di emozioni, speranza e condivisione di obiettivi comuni tesi

a migliorare la vita sia di chi la suona che di chi la ascolta.

Calvosa e Zalles è un progetto che delle contaminazioni ne ha fatto la sua forza.

Nasce nel 2019 dall’incontro del trombettista calabrese Emanuele Calvosa (che ha

all’attivo importanti collaborazioni con Takabum Street Band, Brunori SAS, Cesare

Dell’Anna e Opa Cupa, Red Basica, Tekemaya e che ha partecipato in prima linea,

con il suo illustre collega Gabriele Blandini, alla manifestazione organizzata per le

lavoratrici e i lavoratori e le maestranze della cultura e dello spettacolo che si è tenuta

a Lecce il 31 ottobre 2020) con il chitarrista e bassista Fabio il Zalles (leader della

storica band arbereshe “Spasulati”), e si nutre di diverse culture musicali per

amalgamarsi con le più moderne sonorità reggae, ska e rock.

Insieme a Emanuele Calvosa, Fabio Zalles Guido, Marco Puccia Perrone hanno

registrato:

Giacinto Maiorca (drum)

Alessandro Lombardi (guitar)

Oscar De Caro (tuba)

Gino Semeraro (guitar)

Luigi Grande (keyboard)

Alessandro La Neve (saxofone)

Giuseppe Oliveto (trombone)