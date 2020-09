Il Segretario di Stato Vaticano, Card. Pietro Parolin, a Torre Ruggiero

L’8 settembre prossimo la comunità diocesana di Catanzaro-Squillace, assieme al suo pastore, Mons. Vincenzo Bertolone, si accoglierà la venuta del Segretario di Stato Vaticano, Card. Pietro Parolin, presso il Santuario di Torre di Ruggiero. Alle 10.30 il porporato presiederà la concelebrazione eucaristica in occasione della festa della Madonna delle Grazie.

Avere il primo collaboratore del Santo Padre, sarà un onore per la diocesi e per l’intera regione.

Nel rispetto delle norme di sicurezza per il Covid-19, saranno in tanti ad accogliere il Segretario di Stato che, come responsabile delle attività politiche e diplomatiche della Santa Sede, è paragonabile ad un primo ministro.