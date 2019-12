La reggina Alma Manera al concerto di Natale e giudice del programma ‘All togheter now’

Momento felice per Alma Manera che proprio in questo periodo è impegnata in più fronti dal punto di vista professionale. Archiviata con successo della prima edizione del Premio “Con il Sole sul Viso”, ideato dalla stessa Alma, che ha visto premiati autorevoli esponenti del mondo della cultura, dell’associazionismo, del giornalismo tra i quali: Lucia Ascione, giornalista SAT 2000, Fedele Confalonieri, Presidente Mediaset, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Monica Contrafatto, atleta paralmpica, la vediamo tutti i giovedì, in prima serata, su Canale 5, in qualità di giudice, nella trasmissione Campione d’ascolti “All Together Now”, condotta da Michelle Hunzinker con J-Ax e la firma di Roberto Cenci.

Inoltre, Alma Manera fa parte del prestigioso concerto “ Natale in Vaticano” in onda la sera della vigilia su Canale 5. Un cast di eccezione che, oltre la Manera, vede la partecipazione di artisti del calibro di Lionel Richie, Art Voice Academy, Arisa, Giorgio Albiani, Fabio Armiliato, Susan Boyle, Simone Cristicchi, Elisa, Andrea Griminelli, Mahmood, Mireille Mathieu, Davide Merlini, Noemi, Orchestra Italiana del Cinema, Piccolo Coro Le Dolci Note, Leo Rojas, Fabio Rovazzi, Bonnie Tyler e The Charleston Mass Gospel Choir.

“Sono molto felice di far parte dei giudici di All Together Now per la seconda volta – dichiara Alma Manera – e quindi riabbracciare una grande famiglia con la quale far compagnia e portare nelle case calore, colore ed allegria con bravissimi concorrenti e celeberrime canzoni del repertorio internazionale. In merito al Concerto di Natale è un grande onore e una fortissima emozione tornare in Aula Nervi, dopo il debutto proprio lì, nelle vesti di Maria, nell’opera-musical “Maria di Nazareth” ed ancora per il Giubileo del volontariato. Varcare la soglia dell’Aula, la bellezza che si respira in quei luoghi e poi aver incontrato e ascoltato le parole significative del Santo Padre, insieme a mia figlia sono momenti che resteranno scritti sul cuore.

Il Concerto di Natale in Vaticano andrà in onda la sera del 24 dicembre e con replica il 25 su Canale 5. Un evento molto importante per creare l’occasione e fare rete positiva per i progetti umanitari e delle missioni di Don Bosco e di Scholas Occurrentes sempre su Canale 5.