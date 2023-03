Relazione a distanza: i consigli per farla funzionare

L’amore, si sa, ha le sue regole e le sue imprevedibilità. Può quindi accadere di essere colpiti dalla freccia di Cupido e provare un sentimento intenso, inaspettato e forte per qualcuno che vive lontano dai propri confini geografici.

Le relazioni a distanza sono sempre più diffuse nell’epoca attuale, complice una vita che porta a svolte imprevedibili, a cambiare prospettive di lavoro, persino aspirazioni.

Se come scrive Alexandre Dumas “Non c’è nulla di impossibile per un vero amore”, è altrettanto valido affermare che una relazione a distanza richiede ancora più attenzione per funzionare. L’approccio ideale consiste nel cercare di viverla come un’opportunità, apprezzandone i risvolti positivi.

Nell’articolo di oggi vi proponiamo alcuni consigli utili e pratici per vivere la lontananza nel modo migliore possibile.

Come affrontare gli spostamenti in auto

Non tutte le relazioni a distanza prevedono tanti chilometri a separare gli innamorati. Spesso, fortunatamente, il percorso è tale da poter essere colmato con i mezzi pubblici o in auto.

Una simile situazione può rappresentare persino uno stimolo per quelle persone che solitamente non si muovono molto dalla propria città e, improvvisamente, si trovano a guidare per ore, anche più volte a settimana, scoprendo nuovi paesaggi.

È qui che entra in gioco la valutazione del preventivo assicurazione auto, attraverso la declinazione di coperture e tutele capaci di rappresentare un reale sostegno per chi si trova al volante e a fare tragitti piuttosto lunghi ogni mese.

Tra le proposte più interessanti troviamo quella di Telepass, realtà consolidata nel campo della mobilità.

Oltre a proporre diverse polizze accessorie, tra cui tutela legale, furto e incendio, nonché quella ormai indispensabile di assistenza stradale, mette a disposizione la possibilità di effettuare il saldo in un’unica soluzione oppure dividendo l’importo in 12 mensilità, senza costi aggiuntivi.

Avere una macchina sempre pronta a viaggiare, comoda e ben equipaggiata si rivela indispensabile per chi vive una relazione a distanza.

Sarà utile, oltre che curare la manutenzione del veicolo, attrezzarlo in maniera tale da dotarlo di soluzioni di intrattenimento come podcast, audiolibri e strumenti utili a facilitare le chiamate mentre si è alla guida. In questo modo, affrontare tragitti anche lunghi sarà più piacevole, sicuro e divertente.

Vivere la distanza come un’opportunità

L’atteggiamento con cui si vive la lontananza è necessario che sia positivo, specialmente se si ha la consapevolezza che prima o poi questa situazione finirà e arriveranno le condizioni per una vita a due: potenzialmente più solida, grazie al periodo trascorso a distanza.

Rappresenta un’occasione per conoscere meglio l’altro e abituarsi alla sua presenza con gradualità, per crescere, maturare, per capire se è il vero amore e si è disposti a fare un passo in più.

A distanza si ha modo di riflettere su cosa si desidera, sulla direzione che davvero si vuole dare alla propria vita. Si riesce a farlo in due, puntando sulla qualità dei momenti trascorsi insieme, rispettando le reciproche esigenze per quanto riguarda la carriera e gli spazi di autonomia.

Le persone che vivono una relazione a distanza con atteggiamento positivo sono portate a ricercare soluzioni creative da adottare nella quotidianità.

Tendono a lavorare con meno distrazioni e dedicano tempo alle relazioni con amici e familiari, rapporti la cui costruzione influisce positivamente sulla coppia. Inoltre, trovano più tempo per fare corsi: in palestra, di cucina, online.

Quelle citate sono esperienze che contribuiscono a creare uno spazio personale che si rivelerà essenziale per la futura convivenza, a fronte di una maggiore conoscenza di sé e di una solida rete di supporto. Un modo per farsi trovare pronti quando sarà il momento, e lo si capisce con naturalezza, di prendersi maggiori responsabilità.

La comunicazione in una relazione a distanza

Comunicare bene è qualcosa di difficile a tutti i livelli: con gli estranei, i familiari, gli amici, i colleghi di lavoro. Lo è ancora di più con il partner, specialmente quando si è lontani.

Se evitare i litigi non si rivela una buona abitudine, altrettanto lo è avviare discussioni importanti senza creare il giusto contesto, utilizzando sms, mail, social; niente di più sbagliato.

Parlare, confrontarsi, discutere è essenziale, così come tirare fuori i disagi che si tendono a verificare nel corso della relazione. Meglio, tuttavia, cercare di affrontare le questioni di persona, guardandosi negli occhi o al massimo attraverso il telefono o una videochiamata.

La relazione a distanza porta a diminuire le occasioni di litigio e a trovare momenti creativi per quanto riguarda la comunicazione: inviando una lettera, una cartolina, dei fiori o altri doni con un messaggio, cercando il modo per sorprendere l’altro e manifestare il proprio sentimento.

Risulta fondamentale creare una routine con abitudini e momenti dedicati al confronto reciproco, dandosi una sorta di cornice giornaliera in cui avere del tempo per sentire l’altro.

Non ci sono ricette uguali per tutti, ogni relazione a distanza ha le sue dinamiche e per acquisirle ci vuole tempo. Non abbattetevi se, all’inizio, nonostante l’entusiasmo dei primi tempi, si presentano delle difficoltà.

Fare in modo di vedersi regolarmente

Sentirsi attraverso i moderni strumenti della tecnologia non basta, quando si vive un amore a distanza.

Trovare il modo di vedersi con regolarità, anche quando i chilometri sono tanti, si rivela necessario, programmando con regolarità chi resta e chi parte, ma anche weekend romantici a due (e non soltanto in occasione di San Valentino).

È necessario cercare il più possibile di alternarsi negli spostamenti, in maniera tale da permettere all’altro di conoscere il reciproco contesto, vivendolo un po’ come una vacanza, un po’ come un ritorno in una casa in cui ci si riconosce.

Conclusioni

Una relazione a distanza è un’occasione per fare il punto della propria vita, a venti, a trenta, a quaranta o anche più in là negli anni. Rappresenta un’occasione di crescita personale e mette alla prova la capacità di adattamento della persona: tratti che si rivelerà importante sviluppare per impostare una vita a due felice e capace di portare stabilità.