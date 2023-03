Il Corecom Calabria ha istituito la “Giornata sulla povertà educativa”, una manifestazione destinata a coinvolgere le scuole, oltre i soggetti istituzionali competenti, per approfondire e contrastare le criticità strutturali e infrastrutturali che acuiscono la situazione di povertà educativa esistente nella nostra regione.

La povertà educativa indica l’impossibilità per i minori di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni: nella nostra regione povertà educativa priva migliaia di bambini del diritto di crescere e di seguire i loro sogni.

L’intento del Corecom è quello di offrire un contributo volto a coinvolgere e sensibilizzare media e istituzioni competenti nella lotta di questo fenomeno che si coglie in tutta la sua emergenza.

L’istituzione della “Giornata sulla Povertà educativa” è stata deliberata nel corso dell’ultima riunione del Comitato per le Comunicazioni della Calabria, guidato dal presidente Fulvio Scarpino e composto da Mario Mazza e Pasquale Petrolo. L’evento si svolgerà il prossimo 19 aprile alle ore 10.30, nella sede del Consiglio Regionale della Calabria, a Reggio Calabria, via Cardinale Portanova Palazzo Campanella.

Nel corso della giornata verranno proclamati i vincitori dell’Avviso pubblico indetto nel dicembre 2022, in seguito all’istituzione del premio di qualità per i migliori contenuti comunicativi per l’anno 2022, nell’intento di individuare iniziative, azioni propulsive, strumenti, atti ad offrire un contributo nella lotta al fenomeno distorsivo della povertà educativa da parte dei media.

Il premio, infatti, ha lo scopo di sensibilizzare la comunità sul tema della povertà educativa e incentivare la produzione di contenuti di qualità sulla tematica.

L’organizzazione della Giornata del 19 aprile e la consegna del riconoscimento ai vincitori rappresentano la fase conclusiva dell’obiettivo specifico settoriale individuato dal Co.Re.Com. per l’anno 2022 dal titolo “Contrasto alla povertà educativa in tempi di pandemia e contributo del sistema dei media regionali e locali, anche attraverso la definizione di un modello sperimentale di analisi dei contenuti comunicativi”, nell’ambito del piano della Performance dell’ente.

Mercoledì 19 aprile, infine, saranno anche proiettati i filmati audiovisivi presentati da tutti i partecipanti e interverranno illustri relatori sul tema della povertà educativa.