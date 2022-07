Road trip di Messina e dintorni

Prendi Messina come base per un giro completo della punta nord-orientale della Sicilia fino a Catania e l’Etna: una miriade di spunti in pochi chilometri!

Di fronte alla punta dello stivale, la prima grande città della Sicilia a dare il benvenuto ai viaggiatori è proprio Messina, direttamente sullo stretto omonimo. Non conta fra le più note perché spesso la si collega alla sua vocazione portuale e industriale ma è comunque un buon punto di partenza per esplorare la costa nord-orientale della Trinacria, l’isola a tre punte seconda per estensione nel Mediterraneo solo alla Sardegna. Chi giunge a Messina in treno o atterra nel vicino aeroporto di Catania dovrebbe aver già prenotato con anticipo un noleggio auto con Auto Europe, un broker di autonoleggi che sul suo sito di confronto tariffe garantisce ottimi prezzi e ampia scelta, non solo di autovetture ma anche di camper. Con la Sicilia non aspettate mai l’ultimo momento perché il parco macchine si esaurisce molto presto in alta stagione. Ricordate che i mezzi si possono restituire anche in una località diversa da quella del ritiro pagando una tassa one way in loco calcolata di volta in volta. Per cominciare annotatevi le gite che vi proponiamo di seguito, ma scommettiamo che ci prenderete gusto e vi spingerete ben più in là.

Messina e lo Stretto

Quello che non manca a Messina sono gli edifici religiosi, primo fra tutti il Duomo, che per un breve periodo è stato anche moschea e domina la piazza principale insieme all’Orologio Astronomico e alla Fontana di Orione. Non passa inosservato nemmeno il Sacrario del Cristo Re, che si staglia con il mare sullo sfondo e custodisce le spoglie di soldati caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Fatevi una bella passeggiata fino alla punta dove si erge un’alta colonna sulla quale spicca la statua dorata della Madonnina di Porto, che fa gli onori di casa e regala la sua benedizione a chi arriva via mare.

Taormina e Giardini Naxos

Seguendo la costa verso sud la prima tappa obbligata, a circa 53 km di distanza, è Taormina, famosissima per il suo antico teatro greco che offre un setting stupendo per spettacoli e concerti. Controllate la programmazione prima di giungere in città e se riuscite ad acquistare il biglietto non privatevi dell’esperienza. Ma questa città unisce oltre alle testimonianze del periodo greco-romano anche quelle medievali, chiaramente riconoscibili dalle facciate della Cattedrale di San Nicola, di Palazzo Corvaja e del palazzo-fortezza di Santo Stefano. La ciliegina sulla torta è una visita alla riserva naturale dell’Isola Bella, sulla parte finale del Promontorio di San Andrea. Ci si può arrivare in funivia o a piedi, maree permettendo. In questa cornice potrete fare un bagno indimenticabile. In zona ci sono comunque numerose altre spiagge come quella di Mazzarò, di Spinose o di Mazzeo. Continuando verso Giardini Naxos, nei pressi di una stupenda baia, ci sono ancora più spiagge come quella del Pirata, di Schisò e di Recanati. Qui, fra un cocktail rifrescante e una nuotata trovate un attimo per recarvi al Museo e Area Archeologica di Naxos per apprendere del ricco passato di queste zone.

Parco dell’Etna

L’Etna è praticamente simbolo e sinonimo di Sicilia: vulcano ancora attivo, imprevedibile, vetta più altra e Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Ci sono due versanti a cui ci si può approcciare per la salita, quello settentrionale e quello meridionale. Da quest’ultimo si può raggiungere il famoso Rifugio Sapienza, a 1800 m.s.l.m. da cui si può proseguire in funivia, poi in fuoristrada e infine camminare. Dopo una certa altezza è consentito andare avanti solo in presenza di guide alpine e vulcanologiche per motivi di sicurezza. Sul cammino potrete fotografare la Torre del Filosofo e la Valle del Bove, un’enorme caldera. Una volta ridiscesi allungate il giro costeggiando il vulcano fino a Bronte, molto noto per il pistacchio DOP: non solo potrete assaggiare molte specialità a base di questo ingrediente, come granita, gelato, bignè e arancini, ma anche trovarvi immersi in un paesino dell’entroterra dove il tempo sembra essersi fermato.

Catania

A un centinaio di chilometri a sud di Messina sorge Catania, la seconda città della Sicilia per popolazione e città universitaria molto vivace caratterizzata da un frizzante movida. Il tour parte da sotto la Fontana dell’Elefante, animale che ne fa da simbolo, comodamente situata in Piazza del Duomo e del Municipio. Poi via verso il mercato del pesce, detto “La Pescheria”, aperto la mattina dal lunedì al venerdì e dove il pesce appena pescato viene venduto a gran voce. Catania non è da meno rispetto ad altri centri e ha una fortezza normanna a difenderla, il Castello Ursino, e un antico teatro romano. L’indirizzo per lo shopping è la via Etnea, alla fine della quale si intravede la mole del vulcano, e quello per i bar serali è soprattutto la Piazza dell’Università o in estate i locali-discoteca in riva al mare. Risalendo a Messina fate una sosta alla Riviera dei Ciclopi, che si estende da Acireale a Aci Castello. Prende il nome dai mai massi che la leggenda vuole sia stato Polifemo a scagliare in mare incollerito nei confronti di Ulisse. Acque pulitissime, colazioni a base di granite squisite alla mandorla e buonissimi ristoranti specializzati in pesce vi attendono.

Parco dei Nebrodi

Nel tentativo di scrollare di dosso l’immagine della Sicilia come mera meta di vacanze al mare vi consigliamo di recarvi al Parco dei Nebrodi, dei monti subito dietro a Messina e dove la natura selvaggia la fa da padrona. Sono parte degli Appennini Siculi e casa per molte specie di flora e fauna, fra cui l’aquila reale e i grifoni. Si può scegliere fra molti sentieri escursionistici e nei pressi mangiare in ristoranti tipici e anche trovare alloggi più o meno rustici.

Isole Eolie

Quale modo migliore di chiudere questo articolo, se non con una gita verso le “isole nell’isola”. Da Messina o dalla vicina Milazzo partono infatti traghetti e imbarcazioni per l’arcipelago delle Isole Eolie. Si tratta di isole di origine vulcanica, basti menzionare che una di esse si chiama Stromboli, come il vulcano, e una proprio “Vulcano”. Snorkeling da sogno in acqua cristalline, cibo divino e tramonti da far sciogliere il cuore attirano qui moltissimi turisti da tutto il mondo.

Vi abbiamo portati a spasso per un piccolo angolo di Sicilia, davvero ricco di tesori, ma ricordate che con Auto Europe potrete muovervi a bordo di un confortevole o conveniente noleggio auto in Italia, da nord a sud e da est a ovest perché il nostro Bel Paese ha davvero moltissimo da offrire. Per questo siamo presenti capillarmente su tutto il territorio; teneteci a mente quando programmate le vostre prossime ferie made in Italy.