Lettera ad un amico (dottore) vero

Riceviamo e pubblichiamo –

Maledetto Covid.

Mai e poi mai avrei pensato di scrivere

queste quattro righe di addio ad un vecchio amico,

ma il cuore me lo chiede, sei stato un medico esemplare,

io ed i miei figli ti ringraziamo per cio che hai fatto anche nei

momenti bui che la nostra famiglia ha attraversato,

la nostra amicizia quasi cinquantennale iniziata nei banchi

di scuola e poi nel nostro rione di Sbarre Centrali e poi

ancora nel club (14) privato dove la domenica ascoltavamo bella

musica,ricordo ancora quando iniziasti a fare il medico

e quasi timido mi chiedesti se avevo il medico di base

da subito la nostra amicizia si e’ rafforzata, e tutta la mia

famiglia da allora ha avuto un solo medico bravissimo

te Bartolo, spero che da lassu’ in paradiso, perche’ quello e’

il tuo posto, veglierai su tutti noi, quelli che ti abbiamo voluto bene.

Piero, Alessia, Dario Siclari