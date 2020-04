Italia citra

Riceviamo e pubblichiamo:

Sig. Feltri

Ho aspettato un po’ prima di scrivere, per non cadere nel suo stesso infernale girone che tanta sofferenza le reca.

È un piacere sentirla parlare. Le sue parole sono musica. Non smetta, continui sempre così. Vuol dire che noi, esseri inferiori, siamo al centro dei suoi pensieri. Chissà perché? Non mi metto a ricordarle la nostra millenaria storia, perché a lei non serve conoscerla, visto che non va oltre gli stereotipi e i pregiudizi. L’unico ad aver capito il nostro DNA, è stato Claudio Bisio con la sua ironica rappresentazione.

È evidente che è ossessionato e, tornare sullo stesso argomento, denota la sua appartenenza ad una certa parte di nordisti ottusi, opportunisti, funamboli, e, soprattutto, ci fa capire il livore atavico e mai estinto che vi corrode; ci fa capire che teme il meridione con le sue potenzialità ed eccellenze umane, ambientali, culturali, gastronomiche, con le sue risorse e opportunità, con i suoi uomini e le sue donne. Ci fa capire che il nord ha bisogno di risorse, che può attingere, a basso costo, solo dal sud, schiacciato, soggiogato dal bisogno. Ha paura, signor Feltri, per la sua Padania di stampo leghista? Ha ragione ad avere paura. Perdere la supremazia, ottenuta a seguito di una spedizione sotto mentite spoglie di una pseudo unità, vi fa tremare. Ci avete rotto le scatole, depredando ricchezze e lasciando miseria, servite a sanare le vostre economie e rilanciare il nord.

Sig Feltri, le nostre radici affondano nella notte dei tempi, caratterizzati da filosofia, letteratura, arte, numeri.

Qui, nella terra di colonie magnogreche, abbiamo conosciuto la cultura greca e non gli assalti dei barbari.

Lei è un misero analfabeta emotivo, cinico, freddo, come le orde barbare di cui ancora molti di voi, oggi , indossano le corna vichinghe.

Continui pure. Fa da stimolo ai meridionali inferiori. Ci sta bene essere il suo chiodo fisso e farle passare notti insonni alla ricerca di una sua dimensione o uno scopo nella vita.

Stia bene e buona continuazione.

Antonella Macheda

Una terrona in sede…Per Bacco