Pubbliredazionale – Il 1° agosto a Calanna “L’Oro del Mondo”: oli premiati al concorso internazionale EVO IOOC Italy 2026, assaggio guidato da Panel Leader di livello mondiale e abbinamenti con le eccellenze calabresi

CALANNA (RC) – Che cosa distingue un olio extravergine di grande qualità da uno mediocre? E perché l’amaro e il piccante, che molti considerano difetti, sono in realtà tra i suoi pregi maggiori? Sono le domande da cui parte “L’Oro del Mondo”, la giornata in programma sabato 1° agosto all’eco-parco di GaYa, a Calanna, organizzata da GAYA – Mondo di Unione con l’Associazione Prim’Olio.

L’iniziativa nasce in collegamento con EVO IOOC Italy 2026, concorso internazionale dedicato all’olio extravergine che nell’ultima edizione ha visto in gara oltre 780 campioni provenienti da tutto il mondo. Il metodo è quello del blind tasting: gli oli vengono valutati da un panel di giudici internazionali senza conoscerne marca né origine, così che a essere premiata sia soltanto la qualità. Un rigore che ha portato il concorso al punteggio massimo nel ranking mondiale dei contest oleari. A GaYa sarà presentata e degustata una selezione degli oli premiati.

Ad accompagnare i partecipanti saranno Antonio G. Lauro – agronomo, Panel Leader Internazionale, ideatore e presidente di EVO IOOC Italy, oltre che capo panel in concorsi come il NYIOOC di New York, TerraOlivo di Gerusalemme, JOOP in Giappone e Olivinus in Argentina – e Carmelo Orlando, perito agrario, divulgatore agricolo e funzionario ARSAC, giudice nelle giurie di Olio Award in Germania, EVO IOOC Italy e Anatolian IOOC in Turchia, da dieci anni capo panel del “Premio Verga”. Insieme a loro i professionisti del Panel Prim’Olio.

Il programma prevede due percorsi paralleli: un’introduzione all’assaggio rivolta a chi non ha esperienza, per imparare a riconoscere pregi e difetti di un extravergine, e una sessione tecnica dedicata agli assaggiatori, con il confronto tra gli oli Best in Class del concorso.

La parte conviviale mette in dialogo gli oli premiati con le eccellenze del territorio. Il forno a legna in terra cruda dell’eco-parco ospiterà i pani speciali realizzati per l’occasione da Lievito, Demy e Domi e cotti sul posto; in abbinamento, i formaggi di Fattoria della Piana, il gelato della Gelateria Cesare di Reggio Calabria e i prodotti a chilometro zero coltivati a GaYa. Tre registri diversi per esplorare come cambia un grande olio a contatto con il cibo.

La cornice è quella delle terrazze olivetate dell’Aspromonte, affacciate sullo Stretto. GAYA è al tempo stesso azienda agricola e associazione senza fine di lucro: la formula scelta dagli organizzatori è “l’eccellenza, senza tappeti rossi”.

Informazioni pratiche

Sabato 1° agosto 2026. Ritrovo alle ore 16:30 a Milanesi di Calanna (piazza della Chiesa Maria SS della Lettera), con servizio navetta per l’eco-parco. Contributo 30 euro, ridotto 20 euro per soci GAYA e corsisti Prim’Olio. Posti limitati con prenotazione obbligatoria: buytickets.at/gayamdu/2296011.