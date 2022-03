Sapori e profumi primaverili da “Zefiro”

La Primavera è alle porte e il ristorante “Zefiro”, sito sul Viale Filippo Turati a Bagnara Calabria, è pronto con i suoi variegati e freschi menù a soddisfare i suoi clienti.



Sempre nel rispetto della stagionalità e valorizzazione dei prodotti che la nostra terra offre, lo Chef Antonino Gramuglia e il Pastry Chef Francesco Gramuglia continuano a creare pietanze genuinamente buone esaltando i sapori tipici di questo periodo dell’anno.

A fare da cornice a pranzi e cene a base di pesce pescato in giornata e carne sempre di alta qualità, vini e formaggi tipici di una Regione ricca di testimonianze storiche e artistiche.



“Zefiro propone menù gustosi ed unici anche per banchetti, lauree, battesimi, comunioni, cresime, diciottesimi e per tutte quelle ricorrenze che non possono essere dimenticate – afferma lo chef Antonino Gramuglia -. La Primavera e l’Estate portano con sé odori e sapori nuovi, esercitando un potente influsso di rinascita e rinnovamento su tutta la natura. Ogni nostra portata è un tripudio di sapori e colori grazie a contorni di verdure che si prestano ad essere consumate sia con pietanze a base di pesce che di carne. Ogni giorno, nel nostro locale, si rinnova la passione per la cucina semplice, tradizionale e, al tempo stesso, innovativa. Vedere soddisfatti i clienti è per noi, il premio più prezioso”.



Da Zefiro, il menù varia a seconda della reperibilità e della stagionalità dei prodotti per garantire freschezza e genuinità ma anche, si fonda su particolari abbinamenti di ingredienti che lo Chef Gramuglia studia per rendere il tutto intrigante agli occhi e al palato.