Accogli un bambino o una mamma ucraini. Appello del Progetto Famiglia e del Centro Comunitario Agape

Sono migliaia i minorenni e le donne con bambini, in fuga dalla guerra, hanno bisogno di accoglienza, serenità e vicinanza. Per loro, il Progetto Famiglia, che opera in tutto il Sud, e il Centro Comunitario Agape, lanciano un appello per garantire un’accoglienza anche nel nostro territorio calabrese.

Le mamme sono donne di età varia, per lo più nella fascia compresa tra i 20 e i 45 anni, con uno o più figli minorenni, i cui mariti sono rimasti in Ucraina per la guerra. Donne che prima del conflitto conducevano una vita normale, bambini e ragazzi che andavano a scuola, che facevano sport, che avevano degli amici. Hanno un’età molto ampia (da 0 a 17 anni), anche se il maggior numero è rappresentato da preadolescenti (11-13 anni) e adolescenti (14-17 anni).

In gran parte, i bambini e i ragazzi da accogliere non sono orfani, hanno famiglia e parenti con i quali, in Ucraina, avevano regolarmente rapporti e che sarà importante ricontattare, anche in vista del ricongiungimento, da realizzare appena sarà possibile.

I bambini e i ragazzi con famiglia non sono adottabili. La parte, minoritaria, di bambini e ragazzi privi di famiglia (perché orfana o comunque allontanata da nuclei familiari con gravissime problematiche) potrebbe essere adottabile ma è improbabile che questo possa avvenire da parte di coloro che offrono la disponibilità all’accoglienza temporanea. La durata delle accoglienze non è al momento prevedibile, il periodo potrà variare in base ai casi specifici. Alcuni bambini e ragazzi potrebbero ricongiungersi con le famiglie in tempi brevi. Per altri potrebbe essere necessario attendere a lungo.

Quanto ai tratti comportamentali, molti di questi ragazzi hanno subito traumi familiari, ai quali si aggiunge il dramma della fuga dalla guerra. È possibile che alcuni di essi esprimano i loro disagi interiori adottando comportamenti problematici. In questi casi, i ragazzi saranno ospitati nelle Comunità di accoglienza, dotate di operatori specializzati. Nelle famiglie si punterà ad inviare minori con comportamenti compatibili alle esigenze di tranquillità di una normale famiglia.

Il format di disponibilità promosso da Progetto Famiglia ed Agape chiede di indicare se si è disponibili per mamme con figli, per ragazzi (11-17 anni) o per bambini (0-10 anni). Ulteriori specifiche (ad esempio il sesso dei bambini, disabilità, etc.) potranno essere espresse durante i colloqui con l’équipe di Progetto Famiglia, in considerazione delle caratteristiche del nucleo familiare accogliente per favorire un corretto abbinamento con i minorenni ucraini.

Mamme e minori accolti hanno bisogno di almeno camera da letto a loro disposizione. Meglio ancora se è possibile riservargli anche un bagno. Le mamme con bambini possono essere ospitate anche in autonomia, in appartamenti liberi, purché seguiti con un contatto quotidiano da parte della persona/famiglia che mette a disposizione i locali.

Le famiglie e le persone interessate possono rivolgersi per informazioni e dare la disponibilità ai seguenti contatti:

Segreteria Agape: 3519311525/0965894706/3880561653 Mail: affido.agape@gmail.com segr.agape@gmail.com