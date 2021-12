Da Enoteka idee regalo perfette per un Natale ricco di bontà enogastronomiche

Un Natale raffinato e ricco di bontà con i prodotti di Enoteka.

Manca poco al Santo Natale e, ancora una volta, l’imprenditore Pietro Nucera è pronto a coccolare i clienti con i suoi prodotti di alta qualità.



Presso il punto vendita sito in Via Agamennone Spanò al numero civico 42 (vicino piazza Carmine) è possibile acquistare cesti di Natale personalizzati con vini, champagne, rum, whiskey e distillati da tutto il mondo ma anche, prelibatezze gastronomiche, salumi, formaggi, tartufi e tanto altro ancora.



Un’ampia gamma di confezioni natalizie con prodotti gastronomici provenienti da tutto il mondo e contenenti il meglio della gastronomia mondiale.

Enoteka contribuisce a rendere felici i momenti conviviali che si è soliti passare in compagnia di parenti ed amici durante il peridio natalizio. Da qui, l’esigenza di creare “idee regalo” di alta gastronomia con prodotti simbolo locali e di altri Paesi che, da sempre, hanno conquistato gli amanti della buona cucina.



“Per queste festività, abbiamo pensato a diverse soluzioni per tutte le tasche con prodotti tipici calabresi e non solo, ma anche ai classici cesti contenenti le migliori specialità – afferma il titolare Nucera –. Siamo specializzati nella creazione di svariate tipologie di pacchi natalizi, dai più economici alle versioni più complete. Ogni gusto ed esigenza, da Enoteka, può essere soddisfatta e ciascun cesto è personalizzabile a piacimento. Inoltre, facciamo spedizioni in tutto il mondo e consegne a domicilio in giornata”.



Un cesto natalizio gastronomico è un dono sempre gradito e l’atto di regalare implica un impegno nella ricerca di prodotti classici e più tradizionali, dei passepartout che lasceranno piacevolmente soddisfatto chiunque, indipendentemente dai gusti.



Ulteriori info sul sito https://www.enotekando.it o sulla pagina Facebook@enotekarc o contattando il numero di telefono 3341355513