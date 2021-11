Il meglio delle specialità gastronomiche nel menù invernale di “Zefiro”

Grandi novità al ristorante “Zefiro”, sito sul Viale Filippo Turati a Bagnara Calabra, dove lo Chef Antonino Gramuglia e il Pastry Chef Francesco Gramuglia continuano a creare menù sempre più alternativi, originali e gustosi. Per i loro clienti, i fratelli Gramuglia hanno pensato a nuove portate caratterizzate da buonissimi Filet mignon di Spada, Spaghetto con cozze patate, cremolata di lime e fiori di zucca, Polpo con ceci e mango, Ricciola alle confetture autunnali, Calamaro allo Zibibbo IGT di Bagnara Calabra profumato al bergamotto reggino, Calabriasushi – sapori calabresi con un design del tutto orientale.



“La nuova proposta culinaria è stata volutamente creata e pensata per far degustare pietanze ricche di sapore che, però, non devono trascurare la cucina di pesce e di carne – afferma lo chef Antonino -. Ovviamente, ogni portata è rivisitata secondo i gusti della stagione e con prodotti locali e di alta qualità. Un mix di sapori che unisce alla tradizione, la creatività e l’innovazione della cucina moderna. Inoltre, dopo il successo delle precedenti edizioni, siamo pronti al Bagnara Pairing 7.0 con molte novità per il mese di Dicembre. L’obiettivo dell’evento è valorizzare il territorio e i nostri prodotti”.

Da “Zefiro” i sapori della terra e del mare si ritrovano in ogni piatto accompagnato da una buona carta di vini come il pregiato vino bianco Zibibbo Costaviola prodotto a Granaro.

Una vasta scelta di specialità frutto dell’esperienza acquisita nel tempo dai fratelli Gramuglia e ricette di ogni genere, da quelle più semplici e veloci a quelle complesse ed elaborate, delizieranno anche i palati più esigenti.

Non resta che assaggiare i prelibati antipasti, primi, secondi , dessert, vere e proprie tentazioni per tutti gli estimatori del gusto.

Per ulteriori info è possibile contattare il numero di telefono 3498264861 o visitare la pagina Facebook https://it-it.facebook.com/Zefiroristorantebagnara