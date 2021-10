Da “Zefiro”, gli chef Gramuglia presentano i nuovi menù invernali

Tutto pronto per “Ciò che mi ricordo…..”, nuovo evento culinario organizzato dal rinomato ristorante “Zefiro”.

Lo Chef Antonino Gramuglia e il Pastry Chef Francesco Gramuglia ancora una volta, delizieranno i loro clienti con la presentazione di uno dei menù invernali che, a partire proprio dal mese di Ottobre, privilegerà i piatti tipici e le specialità stagionali.

Una proposta gastronomica elaborata ed approfondita con primi e secondi piatti caratterizzati da ingredienti tipici di Reggio Calabria destinati a durare nel tempo e rigorosamente prodotti a Km zero.

L’evento culinario è previsto per giovedì 14 Ottobre alle ore 20,30 presso il ristorante Zefiro, sito a Bagnara Calabra sul Viale Filippo Turati e la cena prevederà un Entree di benvenuto, Battuta di vitellina “all’ossobuco”, Tonno vitellato, fagotti di manzo bisque di gambero e bergamotto, stracotto di “Pisciuni” (vitello) e, infine, elementi di Sud.

Per l’occasione, saranno selezionati dei vini in abbinamento da degustare durante la serata.

Una presentazione gastronomica fortemente caratterizzata nell’area del progetto dei fratelli Gramuglia da sempre alla ricerca dei profumi e dei sapori della nostra terra con materie prime di qualità che esaltano i prodotti locali e promuovono le eccellenze enogastronomiche del territorio nella loro stagionalità.

“A farla da padrone saranno le produzioni del territorio collegate all’inverno e i prodotti saranno valorizzati con nuove ricette ed elaborazioni culinarie, grazie alla sapienza e alla creatività degli chef che li inseriranno nei primi piatti, nei secondi e nei dessert – spiega Gramuglia -. Come sempre, a fornire la materia prima ci pensano i produttori della zona, a garanzia della qualità e della freschezza degli alimenti utilizzati, che passano direttamente dal produttore alla tavola”.

Per avere altre info o partecipare al grande evento culinario è necessaria la prenotazione al numero di telefono 3469639725, potranno accedere massimo 40 persone.