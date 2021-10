Locri – 1° Convegno sul tema “Nuove frontiere della medicina” Aula Magna Liceo Scientifico Zaleuco

Il Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri , con il patrocinio dell’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria ed in collaborazione con il Comitato Regionale FIDAL Settore Studi e le ACLI di Reggio Calabria, organizzano un convegno in Area Tecnico Medico Scientifico.

Presenterà la Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Rita Serafino, Relazioneranno: Dott.ssa Carpentieri Maria Stella – Dott.ssa Ceruso Caterina – Dott.ssa Claudia Curatola – Dott.ssa Chiara Curatola – Moderatore Prof.ssa Demarte Marilena.

Detta iniziativa rientra in un piano formativo programmato per l’anno scolastico 2021/22 fondamentale per il proseguo ed il mantenimento della nuova assegnazione del percorso di orientamento di Biologia con curvatura “Biomedica”.