Enoteka, il connubio perfetto di piacevolezza e gusto

Un piacevole viaggio alla scoperta dei sublimi sapori dei migliori vini, abbinati alle specialità gastronomiche locali. Tutto questo e tanto altro, all’Enoteka.

Il giovane imprenditore reggino Pietro Nucera avvalendosi di un’esperienza decennale nel settore, è riuscito a creare un connubio perfetto, tra piacevolezza e gusto.

Nel rinomato esercizio commerciale, sito a Reggio Calabria in via Agamennone Spanò al numero civico 36/38 (vicino piazza Carmine) e aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20,30, è possibile acquistare vini, champagne, rum, whiskey e distillati da tutto il mondo ma anche prelibatezze enogastronomiche e vari accessori per la degustazione.



Inoltre, la professionalità dell’imprenditore Nucera, organizzatore anche di eventi enogastronomici, è ampiamente riconosciuta sul territorio calabrese e, negli anni, ha dimostrato una sicura garanzia di eccellenza e specialità.

Il punto vendita “Enoteka” si connota in città non solo come la “casa” del vino, con marchi regionali, nazionali e con selezioni di pregiati vini internazionali, ma anche come suggestivo angolo di ristoro per un’idea speciale che sia un regalo, un menu d’occasione ma anche per la tavola di tutti i giorni.



Nonostante l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, l’esercizio commerciale è aperto, nel pieno rispetto delle prescrizioni governative in materia di igiene e profilassi volte a prevenire i contagi e per essere sempre più vicino alla sua clientela, lo staff fa spedizioni in tutto il mondo e consegne a domicilio gratuite e in giornata.

Inoltre, anche per questo Natale, Enoteka propone confezioni e idee regalo con cesti che possono essere recapitati direttamente al destinatario. Una sorpresa in più da far trovare sotto l’albero.

“La nostra mission è valutare la selezione dei vini che deve rispettare innanzitutto, le tradizioni locali e poi rendere giusto omaggio alle grandi etichette della vitivinicola italiana – afferma l’imprenditore Nucera -. All’interno di Enoteka, i clienti potranno fare un’esperienza enogastronomica che attraversa l’intera penisola e scegliere nella nostra ampia selezione di prodotti, vini per cene romantiche o tra amici impreziosite da bottiglie speciali e adatte ad ogni occasione. Un luogo dunque, dove ritrovare finalmente la tradizione italiana”.

Ulteriori info sul sito https://www.enotekando.it o sulla pagina Facebook@enotekarc o contattando il numero di telefono 3341355513.