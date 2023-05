Nuove tappe di audizioni/casting del “RUMORE BIM FESTIVAL” per la regione Calabria.

Dopo il grande successo delle prime tappe tenutesi a Locri del contest dedicato alla indimenticabile

Raffaella Carrà, sono state stabilite le nuove date che si terranno nei prossimi giorni a Bovalino il

21/05/2023 alle ore 15:00 presso l’Associazione Musicale, Accademia Musicale ABC del Maestro

Costantino Scaglione (presso il Parco Commerciale “I Gelsomini”) per le discipline canto, musica, musical,

arti varie e recitazione e i giorni 27/28 Maggio 2023, presso la Scuola di Danza di Renata Galea (Via

Francesco Sofia Alessio,8 con inizio alle ore 9:30)

Le varie audizioni permetteranno a ciascun partecipante di potersi esibire individualmente o in gruppo e confrontarsi con altri artisti ciascuno per la propria disciplina. Il Contest offre concrete opportunità per accedere ad altre note realtà dello spettacolo, della televisione e della cultura.

Una manifestazione che offrirà, a coloro che proseguiranno il percorso di crescita,

di migliorare la propria professionalità attraverso masterclass tenute da professionisti delle varie discipline

del mondo dello spettacolo, della formazione e della cultura, che non si limiteranno a “insegnare”, ma

interagiranno in modo costruttivo con gli artisti cercando insieme a loro le soluzioni per migliorare. Tra

questi, nella prima edizione, Samuel Peron, Enzo PaoloTurchi, Giuseppe Anastasi, Federica Abbate, Keope,

Michele Monina, Carla Finelli, Maurizio Martellini a cui si sono aggiunti, per l’anno in corso, Massimo

Cotto, Claudio Insegno, Antonio Tortolano, Raimondo Todaro e altri che si aggiungeranno.

Il Contest è aperto a tutti gli artisti dai 6 anni in su, che desiderano esprimere il loro

talento nelle principali discipline dello spettacolo: canto, ballo, danza e musical, arti varie, musica e

recitazione. Per la categoria “Canto Baby” verranno selezionati alcuni bambini/ragazzi per la finale dello

Zecchino d’Oro. L’evento è organizzato da Anteros Produzioni, una società che vanta produzioni

discografiche, management e organizzazione di tour nazionali, in collaborazione con la Fondazione Verdeblu

ed il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina, sotto la direzione artistica di Roberto Vecchi, un autore,

regista televisivo e giornalista che da oltre 25 anni lavora in tv, firmando centinaia di puntate di programmi

di varietà, informazione, cultura, musica e intrattenimento per le reti Rai e Mediaset. I casting continueranno

nei prossimi mesi con le Semifinale, la Finale e la Finalissima che si terrà presso la prestigiosa location del

Palacongressi di Bellaria Igea Marina il primo Ottobre 2023.

Le iscrizioni potranno essere effettuate on line al seguente indirizzo:

www.italianstagetour.it Per INFO: 3285640602