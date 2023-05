Calabria Movie International Short Film Festival cerca candidati per la giuria popolare e la giuria giovani

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la ricerca di candidati e candidate della giuria popolare e giovani di Calabria Movie International Short Film Festival, la manifestazione dedicata al meglio della cinematografia breve in programma a Crotone dal 17 al 20 agosto.

La giuria popolare, che sceglierà il Premio del pubblico, si rivolge a cittadini over 25 residenti in Calabria. La giuria giovani, che decreterà il vincitore del miglior Corto in Calabria si rivolge a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti in Calabria.

Entrambe le giurie riceveranno un accredito gratuito per partecipare a tutti gli eventi del festival e il kit del Calabria Movie.

Per partecipare si dovrà inviare una mail a calabriamovie@gmail.com specificando i dati personali e il comune di residenza, scrivendo nell’oggetto per quale giuria candidarsi.

Dichiarano dalla direzione artistica: “Teniamo molto a entrambe le giurie: la giuria giovani punta a far avvicinare i ragazzi al mondo del cinema, poiché facendo decretare il miglior corto in Calabria, affidiamo loro una sorta di responsabilità nel giudicare gli artisti di domani; la giuria popolare mira a coinvolgere la popolazione locale, con un ruolo attivo e non di semplici spettatori, assegnando un premio popolare ma pur sempre di livello”.

La rassegna – dallo spirito giovane e indipendente – mira a promuovere un cinema inedito e di qualità ed è ideata da tre giovani professionisti del cinema calabrese, tutti under 35: Matteo Russo; Luisa Gigliotti e Antonio Buscema.

L’iniziativa è prodotta dall’associazione Calabria Movie Short Film Festival. Main sponsor: Marino Bus, Perry Digital e Romolo Hospital.