A Palmi di scena il tango con il quintetto femminile Las Maripositas e la danza di Mariano Navone Francesca Aracri

della Misteriosa Buenos Aires e dal 2017 si esibisce a Parigi presso il Theatre de la Terre, nella rassegna Les Grands Concerts de Saint Roch. Nella meravigliosa location parigina del Carrau du Temple, nel 2019, Las Maripositas sono scelte per la serata d’avant-première della IX edizione del Tango Roots Festival.

Il primo album arriva nel maggio 2018 con il titolo Bailar, Sonar y Volar. È un grande successo. Il progetto artistico è più ampio e reca il titolo di Tango Wine. Sul palcoscenico del teatro Manfroce di Palmi anche Mariano Navone, nato da una famiglia di ballerini e musicisti argentini. Cresce a pane e tango e si diploma in Musicologia del Tango con il Maestro Domingo Federico. Nel 2004 e nel 2007 conquista il campionato Nazionale di Tango per la categoria Scenario, classificandosi finalista per il Campionato Mondiale di Tango della città di Buenos Aires. Con lui Francesca Aracri calabrese, crotonese di Rocca di Neto, campionessa italiana di tango argentino 2022 di categoria, titolo conquistato in coppia con Gabriele Tringali ai campionati Fids, durante l’Argentine Tango Midas Congress.