Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, il cauloniese Marco Macrì vince il titolo di “Ambasciatore del panettone 2022”

Si è appena conclusa a Roma presso l’Hotel Cristoforo Colombo, zona Eur, la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro.

A trionfare è stato il pasticciere cauloniese Marco Macrì che ha vinto il titolo di Ambasciatore del panettone 2022 con il panettone tradizionale e si è anche piazzato al secondo posto nella categoria panettone innovativo, con l’ormai rinomato panettone alla ‘nduja denominato “Ndujattone”.

I migliori Maestri Pasticceri d’Italia all’opera hanno fatto degustare i migliori panettoni e pandori artigianali.

Un’occasione unica per assaggiare la migliore produzione di lievitati artigianali, fiore all’occhiello della nostra tradizione pasticceria e del made in Italy.

Durante la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro è stato dato spazio non solo alla degustazione, ma anche all’informazione sulla qualità delle materie prime e sui metodi di produzione artigianali.

La kermesse, nata nel 2008 per volere di Emanuele Giordano patron dell’evento e fondatore della Gold Event Organization, è lo storico e più longevo evento nazionale nato per la promozione dei due lievitati natalizi per eccellenza.