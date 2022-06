Riapre Poké

Il Primo locale nato a Reggio Calabria POKE’ di Giorgio Surace riapre in una nuova location al centro storico di Via Torrione 61 giorno 9 Giugno alle ore 18, per deliziarvi con ricche varianti del tipico piatto hawaiano che sta letteralmente spopolando in tutto il nostro Paese, con la panineria gourmet di pesce e carne, un’ampia varietà di fritture miste e tante altre novità che vi aspettano… In occasione della riapertura di giorno 9 giugno, tutti i nostri clienti che verranno a trovarci, sull’acquisto di una poke bowl large verranno omaggiati di una bibita a scelta.