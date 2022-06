Reggio Calabria – Motorino in fiamme tra le colonne di Opera, Falcomatà: “Primi per stortìa”

Succede l’incredibile a Reggio Calabria in quello che sembrava un lunedì sera qualunque. Fino a quando chi passeggiava sul lungomare ha visto un’onda di fuoco accendersi in mezzo alle colonne di Opera. C’era un motorino in fiamme, in una zona divenuta simbolica per tutta la città.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, sotto la cui amministrazione era stata inaugurata l’opera. “La settimana scorsa – ha scritto – abbiamo letto con grande orgoglio sullo speciale living arte del Corriere della Sera che “Opera” di Tresoldi, è fra i 25 monumenti di arte pubblica più apprezzati in Italia”.

“Stasera – ha proseguito – dimostriamo di essere primi in assoluto nella speciale classifica della stortìa, o di qualcos’altro… (questo ce lo dirà presto la Polizia che ha già avviato le indagini)”.