ARS Vitae porta in tavola L ‘Argentina (sapori e passioni)

Associazione culturale ARS VITAE

Sabato 28 maggio

Organizza Cena con Spettacolo di Tango nella propria sede a CATANZARO LIDO

L’ intento del Presidente Ettore Soluri e della Vice Presidente Lidia Riga è quello, oramai da diverso tempo, di CONIUGARE IL CIBO con la CULTURA (Arte e Spettacolo) Proponendo menu a Tema.

Si, CIBO e CULTURA dell’ ARGENTINA due strade che si uniscono, dichiarano, gli stessi

Soluri e Riga che ne cureranno il menù argentino e la direzione artistica.

Un progetto questo avviato oramai dal 2014 con la Cucina storica (dal MedioEvo ad oggi) si avvale della accurata ricerca filologica e la sperimentazione delle ricette.

In Argentina sabor y pasion il gusto incontra l’ arte, si cena guardando danzare e ascoltando la musica.

I balli saranno egregiamente eseguiti da eccellenze del mondo del Tango i Maestri Argentini Malena Veltri e Luis Delgado.

e la musica sarà proposta per l’occasione dalla sapiente esperienza e infinita passione del Tdj Niky El Doctor, Giandomenico Cordopatri altra eccellenza nel mondo della Sanità Pubblica.

L’ auspicio, visto che l’ evento è aperto a TUTTI e non solo a chi conosce il mondo del Tango, è quello di coinvolgere quanto più persone possibili per

aprire le danze, ma anche i cuori e le menti, verso un nuovo modo di fare Cultura, e cioè Divertendosi, sostiene la vice presidente Lidia Riga, storico dell’ arte e artista, pertanto continua ” vi aspettiamo nella suggestiva location appositamente allestita già sede di ARS VITAE , che per l’occasione, apre i battenti dopo svariati mesi a Catanzaro Lido proprio Sabato 28 maggio ore 20 30.

Costi del biglietto e prenotazioni ai numeri 333 92 44 262 e 339 20 89 190.