Prosegue l’allestimento a Reggio Calabria del colossal Notre Dame De Paris 

E’ febbre da Notre Dame De Paris in Calabria! Crescono l’attesa e il contagio d’entusiasmo per l’unica tappa calabrese del colossal musicale di Riccardo Cocciante da giovedì a sabato al Palacalafiore di Reggio, ultima volta con il cast originale per il ventennale della straordinaria Opera prodotta da David e Clemente Zard. L’evento reggino fa parte di “Fatti di Musica 2022”, 36° edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore organizzato da Ruggero Pegna. La produzione sarà premiata come “Migliore Opera Musicale Moderna” per i suoi innumerevoli record. Sei gli spettacoli in programma: tre serali alle ore 21 e tre matinée scolastici alle ore 10, a partire da giovedì mattina. Ancora una volta numeri record: ad oggi sono oltre 7000 gli studenti che arriveranno da Istituti di tutta la Calabria e della vicina Sicilia, mentre sono già 6000 gli spettatori per i serali. Intanto, nel più capiente palasport della Calabria proseguono i lavori di allestimento dell’imponente palcoscenico e dell’enorme struttura “ground support” che lo trasformeranno per tre giorni nel più grande Teatro della regione. Circa duecento le persone a lavoro nei vari ruoli.

Per l’ultima volta insieme, saranno da domani a Reggio gli straordinari attori e cantanti dell’impareggiabile cast: Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Chopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo), Tania Tuccinardi (Fiordaliso), ospiti speciali anche Marco Guerzoni e Claudia D’Ottavi. Completano il cast altri 30 artisti tra ballerini, acrobati e breaker. Eccezionali le firme internazionali che hanno reso Notre Dame De Paris evento cult dello spettacolo mondiale: musiche di Riccardo Cocciante, liriche di Luc Plamondon e Pasquale Panella, regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie, suono di Manu Guiot, arrangiamenti di Riccardo Cocciante, Jannick Top, Serge Perathoner. Notre Dame De Paris ha battuto record di ogni tipo. L’opera è stata tradotta in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha toccato 20 Paesi con più di 5.400 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori in tutto il mondo!

“Ancora una volta – afferma Pegna, organizzatore pure delle precedenti 4 tappe calabresi del musical, dal 2002 ad oggi – Notre Dame De Paris dimostra di possedere un fascino speciale, un’alchimia capace di attrarre spettatori di ogni età. In effetti, credo che sia il musical più spettacolare di sempre. Ricordo con particolare emozione la prima a Catanzaro di 20 anni fa, quando salì sul palco anche David Zard! Reggio sarà invasa da comitive (e non solo) di tutta la Calabria, con hotel e ristoranti verso il tutto esaurito. Un grande spettacolo, ma anche una straordinaria operazione culturale e di marketing territoriale: migliaia di studenti dei matinée nel pomeriggio visiteranno gratuitamente il Museo Nazionale per il 50° dei Bronzi di Riace, grazie ad un accordo con il direttore Carmelo Malacrino; un altro accordo con Atam permetterà i trasferimenti di cast e tecnici con il nuovo servizio di car sharing e la visita della Città sui loro nuovi Bus turistici scoperti. Da 36 anni in Calabria – sottolinea Pegna con soddisfazione – il mio progetto Fatti di Musica, format originale di festival-oscar del live d’autore, è un susseguirsi di record e veri eventi di musica, spettacolo, cultura, con grandi ricadute anche commerciali, d’immagine e promozione turistica!”.

L’elenco degli Istituti Scolastici pronti a sbarcare al Palacalafiore abbraccia città di tutta la regione e anche della Sicilia: Amantea, Benestare, Campo Calabro, Cassano allo Jonio, Catanzaro, Chiaravalle, Cosenza, Crotone, Delianuova, Lamezia Terme, Locri, Marina di Gioiosa, Mammola, Melicuccà, Molochio, Montepaone Lido, Oppido Mamertina, Polistena, Rizziconi, Rocca Bernarda, Rombiolo, San Costantino Calabro, San Lucido, Sant’Agata Militello (Me), Sant’Eufemia d’Aspromonte, Santa Severina, Sant’Onofrio, San Roberto, Sellia Marina, Sersale, Sinopoli, Soverato, Strongoli, Terranova da Sibari, Varapodio, Vibo Valentia e, ovviamente, Reggio Calabria.

Per quest’unica tappa in Calabria la prevendita dei serali è in corso su www.ticketone.it e nei punti autorizzati. Per informazioni su sconto-gruppi e spettacoli scolastici: tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it. Oltre al servizio online e ai punti autorizzati, i biglietti saranno disponibili anche presso la biglietteria del palasport ogni giorno dalle ore 10 alle ore 11 e dalle ore 17.30 ad inizio spettacoli.