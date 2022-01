A che punto sei con l’inglese? Scoprilo online e gratuitamente con Lucie

Un’interessante ed utile iniziativa dell’IH British School Reggio Calabria dal 26 al 30 gennaio.

Che la conoscenza dell’inglese sia fondamentale per il nostro futuro, siamo tutti d’accordo. Che grazie a Internet, Netflix, qualche amico straniero e qualche viaggio un po’ di inglese ormai lo si capisca, anche…

Ma che conoscenza abbiamo realmente?

Esiste una scala oggettiva e riconosciuta da tutti per stabilire il proprio livello di conoscenza della lingua?

E soprattutto, in base agli obiettivi di studio, lavoro e viaggio che vogliamo raggiungere, quale livello di inglese dobbiamo avere? Serve per forza una certificazione che attesti il livello? Chi fornisce questa certificazione e cosa si deve fare per ottenerla?

Bene.

Sono tutte domande interessanti, che dimostrano che si stanno facendo dei buoni propositi per l’anno appena iniziato. E allora non molliamo e sfruttiamo un’occasione facile e a portata di mano per capire meglio.

A fine Gennaio infatti la storica scuola di inglese IH British School di Reggio organizza una Special English Week – A che punto sei con l’Inglese? Scoprilo con Lucie – durante la quale sarà possibile dare una risposta a tutti i nostri interrogativi in maniera semplice e gratuita ma molto accurata e professionale, come è consuetudine quando l’organizzazione fa capo all’IH British School.

Chi è interessato potrà facilmente prenotare un colloquio individuale di 10 minuti da svolgersi online su Zoom con Lucie, una docente con più di 20 anni di esperienza nell’insegnamento dell’Inglese, che fornirà tutte le risposte del caso e ci aiuterà con un supporto professionale ed amichevole a capire come far diventare realtà i nostri buoni propositi. Vuoi saperne di più? Guarda Lucie!

Chi vuole trasformare i buoni propositi in risultati concreti? More info su https://www.britishschoolrc.com/achepuntosei.