Arriva il Feedback di degustazione della prestigiosissima giuria Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles su Rupes Black Edition

Termina un 2021 difficile ma importante per Rupes, che in netta controtendenza continua a crescere.

Arriva il 31 Dicembre 2021 il feedback di degustazione del Concours Mondial de Bruxelles.

La nota di degustazione è fornita direttamente dal concorso internazionale e raccoglie i commenti ufficiali dei Giudici di selezione durante le sessioni di degustazione. Gli spiriti presentati sono stati giudicati attraverso la degustazione anonima eseguita dalla giuria internazionale, esperta e indipendente.

Rupes Black Edition ha ricevuto complessivamente 80,83 punti su 100. Attribuzione numerica che premia abbondantemente l’animo made in Italy dell’amaro.

Ma andiamo alle impressioni dei giudici internazionali: all’aspetto visivo, Rupes Black Edition, si è presentato di colore limpido, vivido, ambrato, mentre al naso intenso e fragrante con sentori floreali, agrumi, zenzero, note di cioccolato ed un tocco balsamico. Al palato i giudici hanno dichiarato: Molto raffinato. Le molte componenti a base di erbe si uniscono alla delicata sensazione dell’amaro. Perfetto equilibrio veramente piacevole. Grande Armonia tra amarezza e dolcezza.

La giuria composta da degustatori provenienti dal Belgio, dalla Germania, dall’Italia, dal Perù e dalla Spagna concludono l’ispezione mettendo nero su bianco: struttura lunga e stratificata rendono Rupes Black Edition un prodotto entusiasmante. Notevole complessità, delicata dolcezza e amarezza prevalgono sul finale.

Si conclude così un anno ricco di riconoscimenti e soddisfazioni frutto della meticolosa ricerca di Casa Rupes nell’assicurare a tutti i palati linee eccellenti con sfaccettature uniche, ricercate ed inimitabili.

Appearance: Clear, vivid amber-like colour.

Nose: Intense and fragrant on the nose with some flowers, blossom, citrus, ginger and notes of chocolate underlined by a balsamic touch.

Palate: Quite refined on the palate with plenty of herbal components adding to the fine bitter sensation. Perfect balance and very pleasant indeed. Aromatic with great harmony between the bitterness and sweetness.

Overall Impression: Long finish with layers which make it an exciting product. Notable complexity, delicate sweetness and bitterness prevail on the finish.