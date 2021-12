Covid: vietato ingresso visitatori nell’ospedale di Crotone

Oltre 140 contagi in piu’ in un giorno nella provincia di Crotone, 328 i casi attivi solo nella citta’ capoluogo e reparto Covid dell’ospedale ai limiti della capienza. Per questo motivo la Direzione sanitaria dell’ospedale di Crotone ha istituito il livello arancione per l’accesso nel presidio, vietando l’ingresso ai visitatori e disponendo una serie di limitazioni per le visite ambulatoriali. La decisione, e’ detto in un comunicato del commissario dell’Azienda sanitaria provinciale, Domenico Sperli’, e’ stata presa “in considerazione del livello critico di diffusione della pandemia, allo scopo di garantire quanto piu’ possibile l’accesso e la continuita’ delle cure nell’ospedale”.