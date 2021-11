Da “Original Stocco” lavorazione rigorosamente artigianale di stoccafisso e baccalà. Il giovane imprenditore reggino Antonino Palialogo ha scelto di realizzare un sogno aprendo nella sua città natale, due punti vendita (uno sito in Via Sbarre Centrali n. 376 e l’altro Via Nicola Manfroce n. 77/B, di lato chiesa di San Brunello) dove è possibile acquistare oltre ai prodotti ittici secchi ed ammollati, prodotti tipici e vari surgelati, congelati e piatti “pronto e cuoci”.

Il punto vendita di via Sbarre Centrali vende al dettaglio e all’ingrosso e, con il passare del tempo, è diventato uno dei negozi più rinomati della zona nella commercializzazione di stoccafisso e baccalà.

I clienti oltre a rimanere colpiti dalla gentilezza, cortesia e tempestività del titolare Antonino, ne apprezzano la produzione propria artigianale di pietanze di pesce, come ventricelle e pezzetti di stocco.

Qualità e passione fanno di “Original Stocco” una certezza del territorio calabrese che, da qualche mese, può usufruire anche del punto vendita nella zona Nord della città, in via Manfroce, dove oltre allo stoccafisso e al baccalà, i reggini e non solo, potranno degustare un’ampia scelta di prodotti tipici.

“Original Stocco”, aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13,15 e dalle 16,30 alle 20,30 (il sabato pomeriggio il punto vendita di Via Manfroce è chiuso) effettua consegne a domicilio in tutta la città con un furgone isotermico refrigerato e spedisce i suoi prodotti sottovuoto (Stoccafisso, Baccalà ed affini) in tutta Italia con box in polistirolo coibentato ad alto spessore e cellette Polar Ice con durata del freddo per più di 48 ore.

“Le tradizioni sono parte della nostra storia e non vanno perse. Per questo ho scelto di investire sul baccalà e lo stoccafisso, eccellenze dei mari scandinavi dietro i quali vi è un severo processo di lavorazione del merluzzo – afferma il commerciante Palialogo -. Sono prodotti che, negli anni, grazie al commercio, si sono affermati sul mercato nazionale ed estero diventando al contempo, cibo gourmet utilizzato tantissimo nei ristoranti. Questo tipo di pesce è ad alto contenuto proteico, vitaminico, è ricco di sali minerali e, poi, è gustoso e facile da cucinare”.

La passione per questo delizioso pesce norvegese, la continua ricerca di nuovi sapori per arricchire la gastronomia tradizionale, la voglia di proporre prodotti originali alla clientela, hanno spinto Antonino a rivisitare le ricette del baccalà ampliandone i gusti e utilizzando sempre prodotti di altissima qualità.

Per info su costi di spedizione ed imballaggio o semplicemente per prenotare un buono stocco e baccalà per un pranzo o una cena indimenticabile, è possibile contattare originalstocco@libero.it oppure chiamare i numeri di telefono 3288387628 o 09651970107.

Original Stocco nuova apertura in via Manfroce 77/B