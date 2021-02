Per un San Valentino speciale regala le bontà di Enoteka

Per un San Valentino diverso ma pur sempre speciale, scegli l’alta qualità di “Enoteka” del giovane imprenditore reggino Pietro Nucera. Prodotti gourmet, caviale, salmone, tartufo, vini, amari, champagne e tanto altro, potranno arricchire le tavole di reggini e non solo, che a causa delle restrizioni per la pandemia Covid-19, dovranno trascorrere in casa la festa degli innamorati.

Una ricorrenza che non deve passare assolutamente sotto tono anzi, con i prelibati prodotti di Enoteka si potrà rendere particolare il pranzo o la cena di tantissimi innamorati. Oramai da anni, l’imprenditore Nucera con passione e coraggio, svolge una quotidiana ricerca delle migliori materie prime, spesso poco conosciute ai più, al fine di soddisfare i suoi clienti che ricercano sempre l’eccellenza proposta in forme innovative. Situato al centro della città, il noto punto vendita, aperto tutti i giorni, offre la possibilità di assaggiare alcuni dei prodotti più prelibati e gourmet del mondo.

“Anche per la notte più romantica dell’anno, San Valentino, come per tutti gli altri giorni, proponiamo un carnet di prelibatezze per soddisfare i palati più raffinati – afferma il titolare Nucera -. Da Enoteka si trova la passione e la ricerca del miglior cibo che il mondo ha da offrire pronto sulla tavola di tutti con prezzi assolutamente accessibili. Si potranno così organizzare, pranzi, aperitivi o cene a casa, in sicurezza, mangiando bene e trasformare questo giorno, in un’occasione speciale all’insegna del gusto”.

Da Enoteka ci sono tante idee regalo pensate per i veri gourmet, dal classico e immancabile cioccolato fino al vino, rum, whiskey, distillati, accessori per la degustazione e altro ancora. Insomma, Enoteka (sito in via Agamennone Spanò n.36/38 – vicino piazza Carmine) è il posto perfetto per non sbagliare ed essere sicuri di fare la scelta giusta. Si effettuano anche spedizioni in tutto il mondo e consegne a domicilio gratuite e in giornata.

Ulteriori info sul sito https://www.enotekando.it o sulla pagina Facebook@enotekarc o contattando il numero di telefono 3341355513.