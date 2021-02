Sasha Sorgonà: “Strada di Mosorrofa, bene i lavori. Risolvere le altre emergenze”

In questi giorni è stato annunciato da parte dell’amministrazione comunale un intervento di quasi mezzo milione di euro per il ripristino della strada di Mosorrofa interessata nei mesi scorsi da un importante evento franoso che ha messo a rischio l’incolumità dei cittadini, creando disagi alla circolazione stradale da e verso l’area collinare.

“Un lavoro che non solo punta al rifacimento della sede stradale, ma che ha consentito la realizzazione di un’imponente struttura di terrazzamento, che mette in sicurezza l’intero costone sottostante, con l’obiettivo di garantire la sicurezza per il passaggio dei mezzi, non solo delle auto private ma anche del servizio di trasporto pubblico, e fermare i movimenti franosi del terreno”, ha spiegato il Sindaco Falcomatà.

L’intervento prevede inoltre un nuovo sistema di regimazione dell’acqua piovana, che raccolta con delle griglie a monte passerà sotto la sede stradale per essere convogliata, in maniera graduale, attraverso una serie di pozzetti di salto, fino al fondo della valle, evitando fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico.

Sasha Sorgonà del Comitato Spinoza in più di una circostanza nei mesi scorsi aveva stimolato l’amministrazione comunale in riferimento alla situazione del manto stradale nel quartiere di Mosorrofa. L’annuncio da parte del Sindaco Falcomatà viene accolto con soddisfazione da parte di Sorgonà e tutti i residenti della zona collinare della città.

“L’intervento previsto riguarda, purtroppo, una delle tante urgenze e problematiche sofferte da Mosorrofa. Non possiamo che accogliere positivamente quanto annunciato dall’amministrazione comunale, con l’auspicio che l’intervento di ripristino della strada sia completato nel più breve tempo possibile.

Allo stesso tempo -evidenzia Sorgonà- continueremo a stimolare l’amministrazione in riferimento alle altre criticità del nostro quartiere, a partire dalle situazioni legate ai rifiuti e al servizio idrico. In riferimento a quest’ultimo servizio, prendiamo atto che l’amministrazione comunale la scorsa settimana ha annunciato l’inizio dei lavori per la realizzazione della nuova rete idrica cittadina (che interesserà, tra gli altri, pure il quartiere di Mosorrofa) auspicando anche in questo caso tempi celeri. Le periferie della città hanno bisogno di attenzione ed interventi urgenti, solo così sarà possibile ripristinare la tanto agognata normalità che tutti i reggini desiderano e meritano”.