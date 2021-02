Apre oggi “Ecce”, il ristorante dal 1984. In via De Nava la nuova “creatura” dell’imprenditore Crucitti

Un’oasi del gusto, un ristorante chic nel cuore della città che, sicuramente, porterà una ventata di positività dopo il difficile periodo a causa del Covid-19 che ha fermato il sistema economico globale colpendo duramente anche il settore della ristorazione. In via De Nava al numero civico 45, da oggi apre “Ecce”, il ristorante dal 1984, dell’imprenditore reggino Carmelo Crucitti che, insieme ai figli Agostino e Marco, ha deciso di fare un regalo alla sua città innestando il nuovo format ristorativo dove poter gustare prelibati piatti della cucina mediterranea preparati da abili chef che porteranno in tavola la cucina della tradizione, rivisitata, ma sempre con la massima attenzione nella scelta delle materie prime. Un menù variegato ma anche molto raffinato con pietanze di pesce fresco, qualche portata di carne e piatti innovativi anche per celiaci, vegani e vegetariani.

“Ho iniziato il mio percorso imprenditoriale culinario nel lontano ’84, un percorso fatto di tante sfide ma anche di tante belle soddisfazioni – afferma l’imprenditore Crucitti, figura di spicco della ristorazione -. Oggi, alle redini di questo nuovo progetto ci sono i miei due figli con i quali abbiamo deciso di fare un dono a Reggio Calabria: un luogo esclusivo con prezzi accessibili a tutti, un’ampia offerta gastronomica, una cantina di vini con oltre 350 etichette e 1.400 bottiglie adatte ad ogni palato: dai vini più corposi a quelli più delicati dove sapore, colore e retrogusto sapranno deliziare ogni pietanza. Per il momento, apriamo solo a pranzo sino alle ore 18 come disposto dalle normative vigenti ma appena questa terribile pandemia sarà definitivamente debellata, i nostri clienti potranno venire anche a cena”.

“Ecce” è un locale trendy e di alto design, un punto ristoro e luogo di ritrovo elegante ed accogliente dove tutto contribuisce a creare un’atmosfera suggestiva e unica.

“Da oggi, inizia una nuova avventura imprenditoriale e spero che “Ecce” sia l’inizio della ripresa del nostro settore. I clienti che verranno a pranzo, possono stare sereni perché sarà rigorosamente rispettato il distanziamento sociale e tutte le norme anti-Covid – precisa il titolare Crucitti -. La nostra forza è sicuramente la qualità dei prodotti e del pescato, sempre messi al primo posto ma anche la presentazione dei piatti molto curata dagli chef. Sono innamorato alla follia di questa città e Reggio Calabria merita un luogo come questo dove si respira aria di casa e, contemporaneamente, innovazione. Se puntiamo al turismo, la nostra stupenda città potrà essere veramente la Miami d’Italia”.