‘All’imbrunire’, il nuovo libro di Luigi Manglaviti

All’imbrunire

di Luigi Manglaviti

350 pagine – brossura – 12,90 euro

Romanzo

ISBN: carta 9788865010136, ebook 9788865018194

“La nottola di Minerva inizia il suo volo sul far del crepuscolo”: si comprende un’epoca solo dopo la sua conclusione. La metafora di Hegel si può applicare alla vita di un uomo: la comprensione di un’esistenza può iniziare solo alla luce del senno di poi. “All’imbrunire”, appunto.

Il libro ha una doppia anima: è un poliziesco ambientato a Sydney (Australia) all’alba del millennio, con un’appendice di stampo drammatico ambientata a San Pietroburgo, all’interno di ciò che resta dell’Unione Sovietica.

Il lettore non ha davanti il consueto detective alla Marlowe che assiste obtorto collo al lento inesorabile crollo dei sistemi valoriali: il protagonista principale, investigatore privato ed ex poliziotto quasi 60enne, è già oltre quella soglia. Appartiene alla genia di uomini ruvidi e battuti dal vivere, pieni di lividi nell’anima come ex pugili dell’esistenza e tuttavia ancora capaci di fascinazione, eterni dilettanti con molte avventure da raccontare… se solo ne avessero voglia. E lui non ne ha. È chiuso in una sorta di limbo, “si lascia campare”. Inoltre con il progredire della trama diviene centrale la figura della co-protagonista, una ispettrice dalla moralità sui generis.

Senonché proprio quel limbo si rivela una polveriera, e un’inattesa, ravvicinata serie di crimini — quattro omicidi più un ventennale «cold case», un ricatto, una rapina (“Quel che non succede in cent’anni può accadere in una settimana”, per parafrasare il detto) — lo costringe a rimettersi in gioco un’ultima volta, malvolentieri, facendogli comprendere quanto sia ormai fuori posto nei panni del mestiere.

È l’ultima goccia: nella seconda parte del romanzo, in cui l’opera cambia totalmente registro, il primo vero tentativo di ricominciare a vivere va a vuoto, consentendogli tuttavia di mettere a fuoco quali siano le sue vere priorità.

Un giallo d’azione che non disdegna l’ironia, con dialoghi brillanti, fondendo la forma del racconto noir con temi geopolitici.