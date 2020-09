Made in Calabria: Azienda Agricola Francesco Gangemi

Da oggi puoi trovare i nostri prodotti scontati, all’interno della rubrica “Made in Calabria” (clicca qui) – Le nostre attività operano da oltre 4 generazioni ed i nostri interessi spaziano in vari settori, tra i più importanti la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di alta qualità quale l’olio d’oliva ed il bergamotto. L’azienda è sita nel Comune di Reggio Calabria, a circa 5 km dal mare ed ad un altitudine che spazia tra i 200 ed i 600 metri , in un territorio montuoso ai confini col mare, posizione geografica e microclimatica ideale per la coltivazione dell’ ulivo e degli agrumi, nella stessa valle ed a pochi chilometri da dove fu impiantata la prima piantagione intensiva di bergamotto nel 1750 da Nicola Parisi nel fondo di Rada Giunchi dove oggi si trova, il cuore della città, locazione ed innesti che attribuiscono appunto ai nostri bergamotti proprietà e gusto diversi dagli impianti moderni perché discendenti dai bergamotti antichi. La nostra azienda si fonda sulla convinzione della necessità che le produzioni sane siano la chiave alimentare del futuro. Tutte le nostre azioni sono completamente dedite alla realizzazione di quest’ obbiettivo. Di conseguenza le nostre produzioni sono totalmente e assolutamente naturali. L’azienda produce circa 40 prodotti in circa 100 referenze, a base bergamotto e olio d’oliva come succo di bergamotto, marmellate al bergamotto, mandarino, zenzero, integratori alimentari, creme spalmabili, infusi, sali aromatizzati, saponi naturali e molto altro ancora.