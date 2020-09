Tutti i nomi del ‘Made in Calabria’, la guida per consumare ‘calabrese’

La Calabria riparte, aiutiamola a farlo subito a marce alte. Strill.it ha scelto di creare una guida che racchiude le aziende ‘Made in Calabria’.

Comprare calabrese equivale a finanziare una filiera che dà linfa all’occupazione, alle aziende che lavorano nell’indotto di altre e aiutano a far restare sul territorio tanto denaro che, in genere, viene speso finanziando attività che risiedono al di fuori del territorio e che, al di fuori del campanilismo, potrebbero non offrire la stessa qualità di prodotti e servizi d’eccellenza calabrese.

Strill.it mette a disposizione dei propri lettori uno sconto. Le aziende citate che abbiano un sito e-commerce danno la possibilità di inserire il codice coupon “Mcstrill”

Per le aziende che, invece, non avessero un sito con shop on line sarà possibile scaricare il coupon sconto di Strill in pdf e presentarlo.

Clicca qui per scaricare

(Per le aziende che volessero aggiungersi basterà inviare una mail a redazione@strill.it con i contatti, specificando la volontà di essere collocate nel seguente elenco).

ALIMENTARI PRODUZIONE

AZIENDA AGRICOLA POSTERINO – Olio extravergine e biologico – Sant’Eufemia D’Aspromonte 329 9238665 / 0966 961345

OLEARIA SAN GIORGIO – Mastri Oleari – San Giorgio Morgeto 0966 935321

KOUVALA – Olio Extravergine d’Oliva – Sant’Eufemia D’Aspromonte 380 3115751

SALUMIFICIO BENEDETTO – Specialità salumi di suino nero – Campo Calabro 0965 797332

SAPORI ANTICHI D’ASPROMONTE – Allevamento,Macelleria, Salumificio – Canolo 0964 323279

ALTOMONTE – Vitigni tipici IGT – Palizzi 338 4965032

PAPA’ MESITI – Biscottificio – Bovalino M. 0964 670577

LIMEN – Microbirrificio Artigianale – Siderno 339 8015981 PASTIFICIO BORRELLO – Pasta fresca – Sant’ Eufemia D’Aspromonte 0966 965572 TENUTA MORANO – Olio extra vergine di oliva – Cittanova 0966 660026 GOLOSERIE – Conserve ed Estratti Alimentari – Reggio Cal. 800 926350 TERRE DI ZOE’ – Succhi e composte di frutta bio – Limbadi 335 7435011 333 6977552 CALABRIA & CALABRIA – Conserve di marmellate,sughi, verdure – Cittanova 0966 655272 OLEIFICIO GIACCO – Olio Extravergine di Oliva – Amato di Taurianova 349 2184700 328 0652983 CONSORZIO MOTTA – Delizie e piaceri della Calabria – Motta San Giovanni 0965 711324 MARAGO’ CAFFE’ – Torrefazione Artigianale – Vibo Valentia Marina – 0963 578009 AZIENDA AGRICOLA ARFUSO – Frutta e Verdura – Bagnara Calabra 340 3044698 SALUMIFICIO FURINA – Lavorazione e stagionatura salumi – Bivongi 340 6274839 AZIENDA NESCI – Vini biologici e coltivazione bergamotto – Palizzi 320 9785653 LA SPINA SANTA – Distillati e liquori – Bova Marina 335 5289412 EDULE’ – Annona – Bergamotto – Arance – Mandarini – Limoni – Fiumara 334 9040264 KALOGEA – Marmellate – Succhi – Salse – Patè – Miele – Olio – Nduja – Cittanova 0966 379519 ESSENZE BOVA – Prodotti a base di bergamotto – Melito P.S. 0965 789473 AMARO RUPES – Liquore – Roccella Jonica 0964 863300 PAPA’ MESITI – Biscottificio – Bovalino M. 0964 670577 MARTURANO – Salumificio – Gerace 0964 356774 F.LLI VIZZARI – Oleificio Biologico – Solano di Bagnara 0966 335079 TERRE D’ ALTOPIANO – Prod.Caseari, Agrigelato – Camigliatello 337236457 FRANTOIO DI BADIA – Oleificio Biologico – Limbadi 0963 89132 SAC – Salumificio – M.di Gioiosa J. 0964 416206 AZ.AGRICOLA S.TECLA – Olio Extravergine d’Oliva – Cosoleto 0966 988020

TERRE DI VASIA – Olio,Marmellate, Succo di Melograno Bio – Fattoria Didattica – Serrata 333 2996684 DOLCIARIA MONARDO – Dolciumi – Soriano C. 0963 352920 TORREF.CAFFE’ CRUCITTI – Caffe’ in grani,capsule – RC 389 9658986 TERRE BASILIANE – Olivicoltura – Montebello J. 329 3599911 REITANO – Frutta secca, dolciumi, legumi – Taurianova 0966 645720 SCATOLIFICI ITALBOX – Imballaggi per alimentari ed industria – Bisignano 0984 948935 LABORATORI ORAFI LA BOTTEGA DEGLI ORAFI – Monili in oro e argento – Reggio Cal. 338 9445625

CERAMICHE-SOUVENIR

LA REGINA DI SPOLETI – Ceramiche d’arte , souvenir -Pellegrina di Bagnara – Tel. 392/8740677