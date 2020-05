Riapre la Cremeria Sottozero, “tempio” della dolcezza e della bontà artigianale

Publiredazionale – Dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus, riapre la Cremeria Sottozero sul Corso Vittorio Emanuele n. 83, storica azienda calabrese punto di riferimento per reggini e turisti che vogliono gustare un gelato artigianale di alta manifattura.

La gelateria Sottozero, aperta per asporto dalle ore 7,30 alle 21,30, è pronta a festeggiare insieme ai suoi fedelissimi clienti la “Festa della mamma” con le classiche torte a forma di cuore, alla fragola, alla nocciola, Sacher, alla ricca varietà di pasticceria classica e moderna.

Un tronchetto gelato o un dolce creato ad hoc per la propria mamma come segno di una dichiarazione di affetto, unica e profonda per celebrare una ricorrenza che, quest’anno, assume un significato ancora più speciale dato che molte famiglie si riuniranno proprio in questi giorni dopo diversi mesi di lontananza forzata.

Bontà, genuinità e qualità dei prodotti per un’occasione speciale e per sottolinearne l’unicità del momento.

La Cremeria Sottozero è una vera oasi del gusto che offre ai suoi affezionati clienti anche delle ottime proposte salate (solo su prenotazione e per un minimo di sei persone) da gustare a casa con familiari ed amici. Prelibatezze preparate nei laboratori di Sottozero da esperti professionisti del settore che, da sempre, prediligono materie prime di alta qualità.

Dal 1974, la Cremeria Sottozero è una delle gelaterie storiche della città e ha sempre sollecitato i palati più raffinati degli amanti dei dolci con specialità intramontabili nel rispetto del prodotto, della tradizione e della lavorazione artigianale, specialità conosciute ed apprezzate anche all’Estero.

Per prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 0965-24170