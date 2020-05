Emergenza coronavirus a Reggio Calabria – Resta a casa, la lista degli esercizi commerciali che consegnano a casa tua

Di seguito gli esercizi commerciali che ti portano la spesa al tuo domicilio. Resta a casa, non uscire. In questo momento è importante per tutti.

Invia una mail a servizioadomiciliostrill@gmail.com per essere aggiunto GRATUITAMENTE a questo elenco se sei un commerciante o segnalacelo se sei un utente . Se hai un negozio che si avvale di un servizio di delivery segnalacelo e indicaci quale.

Lista in aggiornamento costante:

Alimentari, supermercati e ortofrutta













A scalitta i Don Carmelo – Acqua e bibite Via Pensilvania 15 -Consegna da zona San Gregorio a Catona. Tel 0965/27582

La botteguccia di Carlo Meleca – Alimentari e frutta.

Via Pasquale Andiloro 157. Reggio Calabria.

Tel. 3287322575

Area copertura: Reggio Campi, Sant’anna, Condera, Spirito Santo, San Cristoforo

Via Gennaro Musella 6 (angolo Bar Poker) 89128 Reggio Calabria – Telefono 333 700 5962.

Via Aspromonte, 30 – Reggio Calabria

Via Possidonea, 47 – Reggio Calabria

SS 106 Jonica Pellaro – Reggio Calabria

Via Nazionale n 10 Pellaro, RC

Chigia centro distribuzione bibite Via Saracinello n. 145 REGGIO CALABRIA 0965 644909

Azienda Vinicola Nicolosi Alfio – Vini e Acqua minerale Calabria Via Corvo, 8/12/16 Reggio Calabria tel 096548440

