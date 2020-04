Biocity Km 0, dalla pianta direttamente a casa prodotti stagionali e genuini

Publiredazionale – “I Km li facciamo noi quando l’ortaggio ci dà il via”. Una scommessa vinta quella della start up Biocity Km 0, l’e-commerce dedicato all’ortofrutta vincitrice del “Green Oscar 2017” (categoria di Campagna Amica) per la regione Calabria.

Una realtà reggina virtuosa, creata dal giovane titolare Francesco La Camiola che è riuscito in questi anni, a sviluppare una sensibilità verso gli acquisti online portando nelle case di tantissimi calabresi e non solo, agrumi e ortaggi di stagione rifornendo anche grossisti di tutta Italia.

Il fondatore La Camiola ha ridato vita alle aziende agricole e alla filiera di produttori locali, creando una rete di professionisti che consegna gratuitamente nel comprensorio reggino che va da Villa San Giovanni a Pellaro mentre al di fuori di questo raggio si appoggia a corrieri privati. E il territorio sta rispondendo bene apprezzando il meticoloso lavoro portato avanti da Biocity Km 0 diventato un piccolo “hub logistico” con base a Reggio Calabria.

Attraverso il sito internet dell’azienda www.biocitykm0.com o la pagina Facebook BioCity Km 0 o tramite whatsapp al numero 3284265898, il titolare La Camiola e i suoi soci informano la clientela dei prodotti stagionali e genuini pronti da raccogliere e, sulla base dell’offerta, si possono scegliere i frutti della terra biologici e a zero residui da acquistare.

Le consegne vengono fatte due volte a settimana e poiché l’azienda raccoglie i prodotti in base alle richieste effettuate online, per evitare ogni spreco, l’ortofrutta non raccolta viene destinata alla trasformazione di conserve e succhi oppure data in beneficenza.

“La tecnologia è entrata nell’orto e oggi, Biocity Km 0 è una centrale operativa del Sud – afferma l’imprenditore La Camiola – Ogni settimana, il cliente iscritto nella nostra mailing list, può scegliere la cesta promozionata e averla direttamente a casa. Nessuno deve muoversi dalla propria abitazione, veniamo noi da voi. La nostra arma vincente è la freschezza e il cliente apprezza molto la comodità di avere a casa prodotti freschi, raccolti la mattina e consegnati il pomeriggio. Le aziende coinvolte nel progetto sono circa una decina ma siamo in continua espansione. In questo modo, abbiamo conquistato i consumatori di tutta Italia perché hanno riscoperto i sapori di una volta”.