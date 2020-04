Coronavirus Calabria – Jole Santelli al Tg4: ‘Ho avuto una linea rigorosa, i risultati ci sono stati. Non sono disponibile a rischi’ (VIDEO)

La governatrice della Rgione Calabria Jole Santelli è intervenuta ai microfoni del Tg4 per parlare di coronavirus. Ha espresso la volontà di mantenere una linea di estrema prudenza, senza accelerare alcun tipo di ripresa senza l’individuazione ed il rispetto di criteri di massima sicurezza per i cittadini.

“Io – ha detto – sono per una linea di estrema prudenza. Ho avuto una linea molto rigorosa fino ad ora, i risultati ci sono stati. La gente ha rispettato le regole, non sono disponibile a mettere a repentaglio i sacrifici dei calabresi. Comprendo che debba esserci una fase 2, ma va preparata con attenzione e prudenza. Immagino screening non i tamponi, perché mancano i reagenti e non si trovano in Italia. Possiamo fare dei test sierologici per alcune categorie. Possiamo molto lentamente inziiare ad aprire alcune attività, ma mantenendo fermo il principio che è una fase di grande attenzione”.

Poi un messaggio alla cittadinanza:”Non siamo liberi di uscire come ci pare, mettiamo a repentaglio la nostra salute, quella dei nostri cari e di chi incontriamo. Parlare troppo di fase 2 a persone fa percepire che il pericolo sia scomparso, ma è sempre qua”.