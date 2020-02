“Èva”, centro commerciale per uno shopping di qualità

Publiredazionale – Un negozio accogliente al centro di Gallico, periferia nord della città, in via Nazionale n.105, con un vasto assortimento che spazia dall’abbigliamento ai casalinghi, dai detersivi alla ferramenta, dagli articoli da regalo ai prodotti per gli animali, dal giardinaggio alla piccola minuteria.

“Èva”, il centro commerciale gestito da imprenditori cinesi che hanno investito nella nostra città creando posti di lavoro infatti, non vi operano solo maestranze cinesi ma anche nove operai reggini, è uno dei luoghi che testimonia la perfetta integrazione socio -economica.

Il centro commerciale garantisce una accoglienza che mette a proprio agio i clienti assistendoli negli acquisti e consigliandoli nelle scelte.

Le vicende legate alla diffusione del Coronavirus naturalmente, non riguardano questa struttura non essendoci stati scambi e viaggi recenti con la Cina. Pertanto, i proprietari rassicurano la propria clientela e tutte le attività stanno proseguendo e proseguiranno come di consueto.

“Èva” vi aspetta tutti i giorni con orario no stop.