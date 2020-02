Reggio Calabria – Donna investita in via Sbarre centrali: è in prognosi riservata

Un’anziana donna di 83 anni si trova in prognosi riservata, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale ieri sera in via Sbarre centrali nei pressi di via Itria. La donna si trovava a piedi al momento in cui è stata investita da una automobile.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che sta procedendo agli accertamenti del caso, nel tentativo di ricostruire quanto accaduto.