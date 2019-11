IH British School orgogliosa di sponsorizzare il progetto E.S.CO.GI.TA – Economia Sociale con giovani talenti

L’IH British School di Reggio Calabria è orgogliosa di partecipare all’iniziativa di E.S.CO.GI.TA. (Economia Sociale con Giovani Talenti)che incoraggia i giovani della città di Reggio Calabria ad intraprendere iniziative imprenditoriali. Il progetto prevede l’accompagnamento di un gruppo di otto giovani imprenditori allo sviluppo di nuove imprese di economia sociale.

Il progetto terminerà con il Pitch Event“Social Business in Tour” il 25 novembre. Durante tale evento, i ragazzi dovranno esporre la loro idea imprenditoriale cercando ditrasmetterela loro passione e professionalità in pochi minuti, il tempo di una “fermata dell’autobus”.Gli aspiranti imprenditori saranno infatti ospiti di unautobus appositamente allestitoe si confronteranno di fronte a una Giuria Tecnica che valuterà i progetti imprenditoriali e premierà la migliore idea di business. Il Bus seguirà un percorso per le strade della città, passando per i suoi punti nevralgici, coerentemente con il settore di riferimento delle idee presentate. Ciascun team in gara potrà presentare la propria idea nel lasso di tempo tra una fermata e l’altra,entro un massimo di 5 minuti. In considerazione dell’importanza che la conoscenza della lingua inglese riveste ormai in qualsiasi settore di business, ai team che presenteranno la propria idea (in tutto od in parte) in inglese la Giuria assegnerà un punteggio più elevato.

Al termine del “viaggio”, il vincitore sarà annunciato durante Il Convegno #intraPRENDOilBUSinesspresso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia in Via dell’Università alle ore 10:30.

“Per noi è stato naturale sostenere un progetto come questo, che incoraggia i giovani della nostra città a presentare ideedi business, aprendosi ad un contesto internazionale e sviluppando le competenze trasversali del futuro (le cosiddette competenze del 21° secolo: comunicazione, problemsolving, intraprendenza, spirito critico, …), sempre maggiormente richieste nel mondo lavorativo.Quando ci è stato proposto di partecipare, la nostra risposta è stata: “Sounds good!” Ed eccoci qui a fianco di questi ragazzi, spiega Marco Goso, Direttore della scuola IH British School RC.

L’IH British School ha partecipato e sostenuto a questa iniziativa aiutando tutti gli aspiranti imprenditori a predisporre e praticare in inglese il proprio “pitch” e premiando con corsi di inglese gratuiti da svolgersi qui a Reggio Calabria ed in UK il Team vincitore ed i 2 migliori piazzati.

Per maggiori info sul progetto E.S.CO.GI.TA.https://www.escogita.org/

Per maggiori info su IH British School: www.britishschoolrc.com