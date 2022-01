“Nessun giro di parole: i gruppi dirigenti dei partiti hanno dimostrato tutti i loro limiti, e sono dovuti tornare al punto di partenza.

Allo stesso tempo, per fortuna, le Istituzioni sono in buone mani: il presidente Sergio Mattarella è un grande esempio, per senso dello Stato e per equilibrio.

Grazie e buon lavoro, presidente”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.