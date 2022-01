Covid Reggio Calabria: 6 decessi al Gom, 10 nuovi ricoveri. 13 persone in t.i.

Quattro pazienti deceduti sono uomini, tre non vaccinati ed uno vaccinato senza la terza dose, di 51, 67, 77 e 84 anni, tutti con severe comorbidita’. Altri due decessi sono relativi a donne, una non vaccinata ed una di cui non è noto lo stato vaccinale, di 85 e 89 anni, entrambe con gravi patologie concomitanti all’infezione da COVID-19.

Nelle giornata di oggi sono stati 311 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 22 sono risultati positivi.

In seguito a 10 ricoveri e 2 dimissioni, sono 118 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati al G.O.M.: 50 nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 38 in Pneumologia, 13 in Medicina d’urgenza, 4 in Ostetricia e Ginecologia e 13 in Terapia Intensiva.