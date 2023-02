Carnevale a Vibo Valentia, il programma si arricchisce anche dei carri allegorici provenienti da Mileto

“Una grande novità delle ultime ore riguarda il Carnevale di Vibo Valentia. Per la giornata di domani martedì 21 febbraio, oltre al già ricco programma comunicato in precedenza, abbiamo il piacere di annunciare la presenza dei carri allegorici provenienti dalla vicina Mileto”. A darne notizia è il consigliere delegato allo Sport e Spettacolo, Antonio Schiavello, che ha fortemente voluto dare corpo a questa collaborazione con Mileto. “Dopo il grande successo di domenica a Vibo Marina, con una giornata all’insegna del sano divertimento soprattutto per i più giovani, siamo pronti a regalare un’altra giornata di svago alla cittadinanza di Vibo Valentia e, siamo certi, anche dei paesi limitrofi, nel pieno spirito del Carnevale”.

La presenza dei carri che hanno già sfilato a Mileto ieri, dunque, andrà a rendere ancora più attrattivo e completo un programma in cui non mancherà nulla: in anticipo di almeno mezz’ora, quindi con lo start previsto per le ore 15.30 da piazza Municipio, prenderà il via la 37esima edizione del Carneval Show. Importanti le partecipazioni organizzative della Dog Days production e della Pro loco. Non mancherà il concorso delle mascherine in passerella sia singole che di gruppo, con la premiazione delle prime cinque classificate. E poi colori, musica e coriandoli insieme alle mascotte della Disney, di Harry Potter, del clown “Pablo”, e infine ad accompagnare tutta la giornata le note della banda musicale “Clowns”, i balli in piazza con dj Joseph Russ ed ancora lo spettacolo musicale del gruppo Musicaviva.