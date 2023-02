Università: domani Protocollo Regione-Magna Graecia per istituzione Azienda ospedaliero-universitaria unica

Domani, martedì 21 febbraio, alle ore 13.30, presso il dodicesimo piano della Cittadella regionale, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il rettore dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Giovambattista De Sarro, firmeranno il Protocollo d’intesa per l’istituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria unica “Renato Dulbecco” di Catanzaro, creata dalla fusione per incorporazione dell’Azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” nell’Azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini”.

Alla cerimonia per la sottoscrizione del Protocollo – che sarà aperta alla stampa – parteciperà anche il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, promotore della legge regionale sul nuovo polo sanitario di Catanzaro.