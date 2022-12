“Materia”: il Festival del Design abbraccia il Turismo e approda il 30 dicembre a Tropea

Il Festival del Design, tra i più importanti d’Italia, ideato e organizzato da Officine AD degli architetti catanzaresi Domenico Garofalo e Giuseppe Anania, arrivato alla settima edizione consecutiva, decide di rinnovarsi in una nuova veste, come naturale evoluzione del periodo storico che stiamo vivendo.

Direttore artistico sarà nuovamente Antonio Aricò, designer calabrese conosciuto sulla scena internazionale, espressione del vero senso del progettare italiano, fusione tra artigianato, design e poesia, creatore di oggetti iconici, consulente per aziende leader nel mondo come Seletti, Alessi, Moooi e Barilla la cui produzione d’autore si nutre di visioni oniriche e della contaminazione di simboli e linguaggi, per concretizzarsi in progetti dove design, arte e artigianato dialogano per arrivare a toccare il cuore e la mente delle persone.

“Il design oggi – dichiara Aricò – non ha confini nè geografici nè tipologici, il mio sogno è che Materia si sganci completamente dall’idea di Fiera del Design di Prodotto per sposare a pieno la vocazione del Territorio che la ospita: il Turismo.”

Il mondo della creatività applicata all’industria si sposta verso nuovi stili di vita. “La Vacanza”, intesa come piacevole esperienza di un Viaggio, diventa in un’accezione poetica e POP, il nuovo tema di Materia .

L’esplorazione creativa come esperienza di ricerca unica fatta di “scoperte” di territori meno conosciuti che possano suscitare il senso della sorpresa e dell’emozione sarà alla base progettuale del Nuovo Festival che abbinerà in maniera inedita per la prima volta le parole DESIGN & TURISMO, nella regione italiana, la Calabria, in cui questi temi sono stati meno esplorati e che per questo lasciano spazio a interpretazioni mai viste in cui le tradizioni possano essere rilette in chiave contemporanea e post moderna, con nuovi linguaggi.

La “transizione” da Festival del prodotto a Festival del Design, turismo e territorio verrà narrata il 30 dicembre alle ore 17.30 nel talk che si terrà a Tropea, nella prestigiosa location di Palazzo Santa Chiara, in collaborazione con il Comune di Tropea e Villa Paola Luxury Hotel in cui verrà raccontato il nuovo tema del festival “Materia in vacanza”. Al termine verranno illustrati: la nuova immagine coordinata, la call per gli artisti provenienti da tutto il mondo, concept, novità, date e location dell’edizione 2023 che sarà una operazione internazionale di marketing territoriale, indipendente, per la Calabria e il Mediterraneo.